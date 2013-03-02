هفتمین نمایشگاه علمی مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه علمی دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ورامین صبح شنبه با حضور مجتبی عرب عامری مدیر آموزش و پرورش ورامین و مسئولان شهرستان در مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم خدمت مدعوین حاضر در هماش از تلاش مدیر آموزشگاه، دبیران و دانش آموزان به منظور کسب رتبه های استانی و کشوری تقدیر و تشکر کرد.

مجتبی عرب عامری با اشاره به سوره حجرات که می فرماید "ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری مهم آورد، تحقیق کنید مبادا ناآگاهانه به قومی آسیب رسانید، سپس از کرده خود پشیمان شوید" اظهار داشت: تمام پیشرفتهای امروز هسته ای، موشکی، پزشکی، ساخت داروها، شبیه سازیها و... با پژوهش و تحقیق صورت گرفته است.

وی افزود: باید با تحقیق، مطالعه و وقتگذاری پژوهش کرده و موانع سر را خود را برداریم؛ آموزش و پرورش موجود زنده و در حال تحول است.

وی تصریح کرد : وقتی از پژوهش صحبت می کنیم ، منظور تحقیقات آکادمیک و خشک نیست که هر پژوهنده را خسته می کند، بلکه منظور یافتن پاسخ برای مسا ئل و مشکلات روزانه ای که در مدرسه یا کلاس درس پیش می آید است.

پژوهش و تحقیق محور توسعه است

عرب عامری پژوهش و تحقیق را محور توسعه بر شمرد و اضافه کرد: معلم پژوهنده کسی است که به صورت کیفی با روشهای ساده و با بهانه های گوناگون در محیط کار خود به اندیشه سازیهای حرفه مندانه بپردازد.

وی عنوان کرد: معلم موجه ترین فرد در تشخیص مسائل و نیازهای دانش آموزان است پس برای پژوهش در مدرسه باید فکر کنیم، وقت بگذاریم و شروع کنیم، با معلمان تبادل نظر داشته و آنها را تشویق کنیم تا تمام مسائل حل شود، لذا در همین راستا باید استعدادهای آنان در زمینه‌ های مختلف شناسایی شده و با پرورش استعدادهای آنان در مسیر شکوفایی آن گام برداریم.

گفتنی است، در این نمایشگاه نخستین کارگاه آموزشی دانش آموزی در رشته های(زیست شنا سی، معارف، زبان خارجه، ریاضیات و هنر معرض دید علا قه مندان قرار گرفت.