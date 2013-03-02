قوه قضائیه با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، توحید عاملی ظهر شنبه در مراسم افتتاح دوره پنجم و ششم کارآموزی قوه قضائیه یادآور شد: در حال حاضر هشت هزار و 200 قاضی در کشور مشغول به فعالیت هستند که 60 درصد این افراد به زودی بازنشسته خواهند شد.

وی تصریح کرد: امروز قوه قضائیه با سونامی کمبود نیروی انسانی مواجه است زیرا 30 درصد از پست های این مجموعه بدون متصدی است.

مدیر کل آموزش قوه قضائیه کشور افزود: با توجه به وضعیت موجود در کشور به دنبال شناسایی ظرفیت های جدید هستیم که در حال حاضر یک هزار و 400 نفر در حال طی کردن دوره های مربوطه هستند.

عاملی با اشاره به اینکه استان فارس از جمله مراکزی است که دارای استعداد های فراوان است، گفت: فارس در بحث ظرفیت حضور اساتید در رتبه های بالای کشوری قرار دارد که کار آموزان باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

وی یادآور شد: امروز 100 کارآموز استان فارس نیز در حال طی کردن مراحل آموزشی هستند که با شروع به کار این کارآموزان بخشی از مشکلات نیروی انسانی قوه قضائیه برطرف می شود.