  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

ارجمند عنوان کرد:

فعالیتهای سوادآموزی در سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود

فعالیتهای سوادآموزی در سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزي آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دليل عدم وجود نيروي آموزشيار درحوزه سوادآموزي، درسال آینده فعاليتهای سوادآموزی درقالب برون سپاری یا واگذاري انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود ارجمند ظهر شنبه درنشست رؤسا و كارشناس سوادآموزی شهرستانها افزود: براي استفاده از ظرفيت معلمان، كاركنان دولت، نهادهاي مردمي و تشكلهاي غيردولتي واجد شرايط دربحث ريشه كني بي سوادي برنامه ريزيهای لازم انجام شده است.

وی بیان داشت: فعاليتهاي سوادآموزي در این استان در سال آينده طبق آئين نامه آموزشي از 15فروردين آغاز می شود.

ارجمند تصریح کرد: این فعاليت فقط در دوره سوادآموزي انجام می شود و دوره تكميلي از دستور كار سوادآموزي حذف شده است.

معاون سوادآموزي آموزش وپرورش استان اظهار داشت: براساس فرمان حضرت امام خميني(ره) و منويات مقام معظم رهبري از تمام اقشار باسواد جامعه، فرهنگيان، بازنشستگان، دانشجويان، كارمندان دولت، اعضاي باسواد خانواده، دانش آموزان و والدين بي سواد، نهادهاي مردمي و تشكلهاي غيردولتي دعوت مي شود كه دراين عمل خداپسندانه شركت کنند و نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه استان حضور فعال داشته باشند.

ارجمند آمار سرشماري سال 90 را معياری براي ريشه كني بي سوادي درسال آينده عنوان کرد و گفت: 91درصد جمعیت هدف سوادآموزی در این استان باسواد هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 25 هزار نفر بی سواد در این گروه سنی در این استان وجود دارد که تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.

ارجمند افزود: میزان با سوادی در این استان قبل از انقلاب اسلامی تنها 30درصد بود که به برکت انقلاب بیش از 61درصد رشد داشته است.

کد مطلب 2009512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها