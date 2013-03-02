فعالیتهای سوادآموزی در سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود ارجمند ظهر شنبه درنشست رؤسا و كارشناس سوادآموزی شهرستانها افزود: براي استفاده از ظرفيت معلمان، كاركنان دولت، نهادهاي مردمي و تشكلهاي غيردولتي واجد شرايط دربحث ريشه كني بي سوادي برنامه ريزيهای لازم انجام شده است.

وی بیان داشت: فعاليتهاي سوادآموزي در این استان در سال آينده طبق آئين نامه آموزشي از 15فروردين آغاز می شود.

ارجمند تصریح کرد: این فعاليت فقط در دوره سوادآموزي انجام می شود و دوره تكميلي از دستور كار سوادآموزي حذف شده است.

معاون سوادآموزي آموزش وپرورش استان اظهار داشت: براساس فرمان حضرت امام خميني(ره) و منويات مقام معظم رهبري از تمام اقشار باسواد جامعه، فرهنگيان، بازنشستگان، دانشجويان، كارمندان دولت، اعضاي باسواد خانواده، دانش آموزان و والدين بي سواد، نهادهاي مردمي و تشكلهاي غيردولتي دعوت مي شود كه دراين عمل خداپسندانه شركت کنند و نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه استان حضور فعال داشته باشند.

ارجمند آمار سرشماري سال 90 را معياری براي ريشه كني بي سوادي درسال آينده عنوان کرد و گفت: 91درصد جمعیت هدف سوادآموزی در این استان باسواد هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 25 هزار نفر بی سواد در این گروه سنی در این استان وجود دارد که تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.

ارجمند افزود: میزان با سوادی در این استان قبل از انقلاب اسلامی تنها 30درصد بود که به برکت انقلاب بیش از 61درصد رشد داشته است.