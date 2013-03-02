بوشهر جزو سه استان برتر کشور از نظر پدافندغیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور صبح شنبه در نشست با مسئولان پدافند غیرعامل وزارت نفت و حوزه انرژی استان مازندران اظهار داشت: در حوزه نفت به خوبی به موضوع پدافند غیرعامل توجه شده ولی در کشور با توجه به گذشت 9 سال از شکل‌گیری آن، این نهاد آرام‌آرام در حال شکل‌گیری است.

وی اضافه کرد: پدافند غیر عامل در استان بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به حوادثی که دوران جنگ تحمیلی برای خارک روی داد، توجه به پدافند غیرعامل بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به بیش از 700 کیلومتر مرز آبی استان بوشهر با خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: حضور کشتی‌ها و ناوهای دشمن در خلیج فارس باعث می‌شود تا اهمیت پدافند غیر عامل در این استان بسیار بیشتر باشد.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: استان بوشهر در این زمنه به عنوان قطب انرژی کشور و جهان اسلام شناخه می‌شود و از حساسیت خاصی برخوردار است که باید به موضوع پدافند غیرعامل آن توجه بیشتری شود.

پرآور ادامه داد: ما باید توانمندی‌های خود را برای مقابله با هر تهدید بالا ببریم و آمادگی لازم را در زمینه‌های مختلف ایجاد کنیم تا بتوانیم در موقع بحران زیرساخت‌های لازم را در اختیار داشته باشیم.

وی آموزش را امری بسیار مهم در زمینه توانمندسازی نیروهای فعال در بخش پدافند غیر عامل ذکر کرد و گفت: آینده‌نگری و افزایش ضریب حساسیت از دیگر مواردی است که در پدافند غیرعامل مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ایجاد آرامش در استان بوشهر را به عنوان راهی برای ایجاد امنیت و آرامش در کل کشور دانست و افزود: استان بوشهر دارای موقعیت حساسی است که نقش بسیار مهمی در کشور دارد و باید به امنیت و مسائل ایمنی این استان توجه جدی شود.

وی به حساسیت بالای استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این استان ببا توجه به برخورداری از مناطق مهم و حیاتی، جزو سه استان برتر کشور از نظر پدافند غیر عامل است.