70 کانون فرهنگی و هنری در مساجد اردبیل افتتاح می شود

به گزارش خببرنگار مهر، نادر سقا ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اضافه کرد: این کانونها در مناطق شهری و روستایی ایجاد شده و البته بیشتر کانون های روستایی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 350 کانون مساجد فعال در این استان وجود دارد یادآور شد: 63 درصد این کانون ها در مناطق روستایی و 37 درصد در مناطق شهری است.

به گفته مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان علاوه بر این، 138 کتابخانه مساجد، 19 کانون تخصصی قرآن، نماز و آموزش و پژوهش، 10 کانون مصلا و 25 هسته پژوهشی نیز در این استان راله اندازی و فعال شده است.

وی محوریت تشکیل کانون های مساجد را مناطق روستایی و دورافتاده برشمرد و تاکید کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مناطق روستایی بهترین مکان برای توسعه فرهنگی شناخته می شود.

سقا برگزاری همایش تجلیل از حامیان کانون های مساجد را از دیگر برنامه های 18 اسفندماه سالروز تاسیس این نهاد برشمرد و یادآور شد: این همایش روز 17 اسفند 100 حامی مساجد شهری و روستایی در مجتمع فرهنگی فدک اردبیل تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از حامیان کانون های مساجد در شهرستانهای پارس آباد و خلخال همزمان با اردبیل متذکر شد: دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار شهدا، انتشار ویژه نامه و... از دیگر برنامه های این دبیرخانه در استان است.