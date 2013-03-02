نشست خبری ولایتی در مورد فرایند ائتلاف سه گانه فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی یکی از کاندیداهای احتمالی عضو ائتلاف سه گانه در نشستی خبری فرایند کارگروههای این ائتلاف را تبیین می کند.

این نشست خبری فردا یکشنبه 13 اسفند ماه ساعت 14 با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، ائتلاف سه گانه با حضور "محمدباقر قالیباف"،"علی اکبر ولایتی" و "غلامعلی حدادعادل" به منظور حضور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است.

پیش از این نیز حسین مظفر رئیس ستاد انتخابات ائتلاف سه گانه خبر از تشکیل سه کارگروه سیاسی ، فرهنگی و زیربنایی در این ستاد داده و اذعان داشت: با تصمیم اعضای ائتلاف سه‌گانه اصول‌گرایان کارگروه‌های ویژه سیاسی و بین‌المللی، با مسئولیت علی‌اکبر ولایتی، فرهنگی و اجتماعی با مسئولیت غلامعلی حدادعادل و اقتصادی و امور زیربنایی با مسولیت محمدباقر قالیباف تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.