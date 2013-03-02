نتایج ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جوایز در سطوح گواهینامه اهتمام به کیفیت و تقدیر نامه اشتهار به کیفیت توسط مهندس مظلومی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و محمود خسروی مدیر عامل این شرکت به برگزیدگان اعطاء شد.

در این جشنواره شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش زنجیره تامین ارتباطات زیرساخت کشور شامل شبکه های سوئیچینگ، انتقال، فیبرنوری، ماهواره و دیتا موفق به کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت چهار ستاره شد.

همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران در بخش ارائه خدمات تلفن همراه، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در بخش ارائه خدمات پست پیشتاز، شرکت ارتباطات مبین نت در بخش ارائه خدمات اینترنت در بستر فناوری وایمکس، شرکت پرسو الکترونیک رادمهر در بخش نگهداری و تعمیرات سایتهای BTS موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت یک ستاره شدند.

شرکت آسیاتک نیز در بخش خدمات اینترنت پرسرعت + ADSL 2 موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت دو ستاره شد.

براساس نتایج ارزیابی شرکت پست استان فارس، شرکت پست استان اصفهان، شرکت پست استان گلستان، شرکت پست استان خراسان رضوی و شرکت پست استان تهران در بخش مرسولات فیزیکی ( پیشتاز، سفارشی، عادی) موفق به دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت شدند و شرکت پست استان گلستان در بخش مرسولات فیزیکی ( پیشتاز، سفارشی، عادی) موفق به دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت شد.

شرکت های دیگری که موفق به دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت شدند شامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت عملیات کالای متفرقه و سیستم جامع دریایی، شرکت ایران خودرو در بخش ارائه خدمات نرم افزار ITIS، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در بخش خدمات اینترنت پرسرعت، دانشکده علمی کاربردی مخابرات در بخش ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات استان تهران در بخش سرویس شبکه هوشمند (IN) در حوزه شبکه های غیرمادر مخابراتی، شرکت داده گستر عصر نوین در بخش خدمات اینترنت پرسرعت، مؤسسه آموزش عالی پویش قم در بخش ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت دانیال کیا در بخش اجرای پروژه های نگهداری در حوزه مخابرات هستند.

در این جشنواره از تمبر اختصاصی دومین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.