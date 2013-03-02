1200 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در هفته نیکوکاری کردستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: 84 پایگاه ثابت و 18 پایگاه سیار به همت کمیته امداد در هفته احسان و نیکوکاری به جمع آوری کمک های مردمی می پردازند.

وی افزود: همچنین در این راستا با همکاری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور 340 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در مساجد سراسر استان ایجاد می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان یادآور شد: در هفته احسان و نیکوکاری 762 پایگاه در مدارس استان و همچنین 61 پایگاه نیز توسط بسیج در زمینه جمع آوری کمک های مردمی خیرین و نیکوکاران کردستانی فعالیت می کنند.

موسی نژاد بیان کرد: این جشن با همکاری صدا و سیما، بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار می شود.

وی اعلام کرد: 450 نفر پرسنل رسمی، قراردادی و افتخاری، 175 نفر از شوراهای روستا و 51 اداره و 17 صنف از اصناف استان در امر برگزاری جشن نیکوکاری همکاری می کنند.

موسی نژاد عنوان کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته سه ملیارد و 964 میلیون ریال در هفته احسان و نیکوکاری توسط پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی جمع آوری شد که سیاست گذاری و هدف گذاری ها برای افزایش 100 درصدی این رقم است.

وی اعلام کرد: دو میلیارد و 776 میلیون و 147 هزار ریال آن به صورت نقدی و یک میلیارد و 187 میلیون و 856 هزار ریال آن جنسی بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان با اشاره به اینکه تعهد استان در جشن نیکوکاری امسال شش میلیارد و 384 میلیون ریال است، اظهار داشت: خیرین و نیکوکاران در سراسر استان علاوه بر مراجعه به پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی برای ارائه کمک های خود می توانند از طریق شماره حساب 0104244846000 در شعب بانک صادرات نسبت به ارائه کمک های خود اقدام کنند.

وی در پایان یادآور شد: زنگ نیکوکاری امسال 16 اسفند همزمان با سراسر کشور به صورت نمادین و برای استفاده از ظرفیت فرهنگیان و دانش آموزان در مدارس سطح استان نواخته می شود.