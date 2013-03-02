۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

برکت رضایی به مهر خبر داد:

نرم افزار همراه زائر عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج از عرضه نرم افزار همراه زائر خبر داد.

حجت الاسلام روزبه برکت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نرم افزار همراه زائر با موضوع حج و زیارت محصول مشترک مرکز نور و نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت است.

وی گفت: در این نرم افزار 522 عنوان نرم افزار موبایلی ویژه تلفن همراه قرار داده شده است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج مرکز نور بیان کرد: این 522 عنوان نرم افزار در قالب 9 موضوع طبقه بندی شده که شامل احکام و مناسک، اسرار و معارف، پاسخ به شبهات، ادعیه و حدیث، تاریخ مکه و مدینه، سفرنامه و خاطرات، عتبات عالیات و مسائل اجتماعی و سیاسی حج است.

وی گفت: قابلیت های نرم افزار شامل جستجوی عنوان دلخواه در یک موضوع جاری و همه موضوعات برنامه ، ارائه متن کامل یک عنوان کتاب به همراه قابلیت های متنوع از جمله نمایش فهرست متن و پاورقی کتاب، جستجوی لفظی در متن و فهرست کتاب، انتخاب بخشی از متن و ارسال به صورت پیامک، رنگی کردن متون و چاپ است.

حجت السلام برکت رضایی بیان کرد: مخاطب این نرم افزار عموم مردم به ویژه پژوهشگران علوم اسلامی هستند.
 

