چهل و دومین جشنواره فیلم رشد در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین جشنواره فیلم رشد ظهر شنبه در محل کانون پرورش فکری کرمانشاه با حضور معاونین مدیر کل به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

در این مراسم رئیس گروه تکنولوژی عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: جشنوراه فیلم رشد از قدیمی ترین جشنواره ها در کشور ماست که در سال گذشته استان کرمانشاه توانست رتبه دوم این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

علی رضایی افزود: هدف از برگزاری این جشنوراه فراهم کردن زمینه آموزش ساده دانش آموزان با استفاده تکنولوژی روز و صنعت سینما است.

رضایی تعداد فیلم های این جشنواره را 87 فیلم اعلام کرد و گفت: فیلم هایی که در سال جاری در جشنواره فیلم رشد به نمایش در می آید اغلب برگرفته از موضوعات و با مضامینی علمی، فرهنگی و آموزشی است و منتخب جشنواره کشوری فیلم رشد است.

وی ادامه داد: این جشنواره در شهرستان های استان کرمانشاه نیز برگزار و فیلم های آن به نمایش در می آید، برای مثال سال گذشته جشنواره فیلم رشد در هفت منطقه استان از جمله مناطق سه گانه کرمانشاه، روانسر، پاوه، کنگاور و سنقر برگزار شد.

وی تصریح کرد: طی برگزاری این جشنواره در هر سالن 400 دانش آموزان می توانند فیلم های جشنواره رشد را ببینند.

رضایی فرهنگسرای کودک و نوجوان واقع در سه راه 22 بهمن برای ناحیه یک آموزش و پرورش، سالن اجتماع گروه آموزشی برای نمایش فیلم دانش آموزان ناحیه 2 آموزش و پرورش و سالن شهید بهشتی را محل نمایش فیلم های رشد برای دانش آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش اعلام کرد.

وی سالن امام خمینی شهرستان سنقر و سالن ارشاد شهرستان روانسر را محل نمایش فیلم های جشنواره رشد در این شهرستان ها اعلام کرد.

رضایی گفت: این جشنواره در سال جاری بنا به دلایلی به جز مناطق سه گانه شهر کرمانشاه تنها در شهرستان های سنقر و روانسر برگزار می شود.



وی زمان برگزاری این جشنواره را در استان کرمانشاه از 12 تا 17 اسفندماه سال جاری اعلام کرد.

رضایی گفت: در طی مدت برگزاری جشنواره فیلم هایی برای سه مقطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان و به اقتضای سن به نمایش در می آید.



رئیس گروه تکنولوژی عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان از مسئولان مدارس و فرهنگیان خواست آمادگی حضور دانش آموزان در مدارس را به گونه ای فراهم کنند که با نگاه عمیق تری به فیلم های جشنواره رشد نگاه کنند.

