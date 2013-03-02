همايش بين المللي خليج فارس در بندرعباس برگزار مي شود/بررسي تحولات جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم عزيزي پيش از ظهر شنبه در نشستي خبري از برگزاري بيست و يكمين همايش بين المللي خليج فارس در بندرعباس خبر داد و اظهار داشت: اين همايش يكي از مهمترين همايش ها و كنفرانس هاي وزارت امورخارجه محسوب مي شود كه طي بيش از 20 سال گذشته توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه برگزار شده و امسال براي دومين بار پياپي اين همايش در بندرعباس برگزار مي شود.

وي در تشريح جزئيات بيشتر اين همايش، عنوان كرد: با توجه به تحولات منطقه و كشورهاي اسلامي و تاثيرات اين تحولات در معادلات بين المللي و نقش ايران در تحولات منطقه اي، راهكارهاي تعامل بيشتر با صاحب نظران و تبيين مسير درست مشاركت پذيري و انجام رسالت هاي بزرگ حمهوري اسلامي ايران از جمله مباني همايش بيست و يكم خليج فارس خواهد بود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: پاسداري و صيانت از خليج فارس و معرفي ظرفيت هاي جغرافيايي اين منطقه و همچنين بهره مندي از ديدگاه هاي صاحب نظران پيرامون تحولات ژئوپوليتيك جهان اسلام و خليج فارس از جمله ديگر اهداف برگزاري اين همايش است.

عزيزي عنوان اصلي همايش بيست و يكم خليج فارس را تحولات ژئوپوليتيك جهان اسلام و خليج فارس عنوان كرد و افزود: اين همايش از 15 اسفندماه در بندرعباس آغاز مي شود و طي سه روز برگزاري آن كميته هاي تخصصي همايش با عناوين ژئوپوليتيك جهان اسلام در سايه تحولات منطقه اي، خيزش ها و بيداري اسلامي در منطقه خليج فارس و تحولات منطقه اي در دوران گذار بين المللي و نقش بازيگران داخلي و خارجي در عرصه بين الملل نيز تشكيل خواهد شد.

وي به حضور اساتيد دانشگاه و پژوهشگران داخلي و خارجي در اين همايش اشاره كرد و بيان داشت: علاوه بر محققان ايراني تا كنون حضور پژوهشگراني از كشورهاي اكراين، روسيه، تاجيكستان، قبرس، تركيه، لهستان، ايتاليا، نيجريه، سنگاپور، ژاپن، هند، سوئد، بلژيك، آلمان، مكزيك، يمن، عمان، مصر، عراق و لبنان در اين همايش بين المللي قطعي شده است و اين مهمانان علاوه بر شركت در همايش از بخشي از ظرفيت هاي استان هرمزگان نيز بازديد خواهند كرد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: همچنين معاون اول رئيس جمهور به عنوان سخنران اصلي همايش به همراه مسئولان وزارت امورخارجه در اين همايش حضور خواهند داشت.

عزيزي همچنين يادآور شد: حدود 160 مقاله به كميته علمي دبيرخانه بيست و يكمين همايش بين المللي خليج فارس ارسال شده بود كه از اين تعداد 60 مقاله برتر انتخاب شده كه در همايش ارائه خواهند شد.

وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: برگزاري همايش بين المللي خليج فارس و همچنين جشنواره فرهنگي هنري خليج فارس از جمله اقداماتي است كه در راستاي ايجاد وحدت، حفظ و صيانت از نام بزرگ خليج فارس و معرفي ظرفيت ها و قابليت هاي اين منطقه در هرمزگان انجام مي شود.