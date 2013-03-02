اکران دو فیلم جدید بر پرده سینماهای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در سینما پیام و پرسیا دو فیلم جدید اینجا آخر دنیا و پذیرایی ساده اکران می شود و سینما سعدی و ایران هنوز دزدان خیابان جردن، سینما فلسطین آدم آهنی و شیراز اختاپوس را روی پرده اکران دارند.

فیلم " اینجا... آخر دنیا" در سینما پیام

فیلم اینجا.. آخر دنیا با موضوع وحشت به کارگردانی شراره يوسف‌نيا و ابراهيم بخشي و تهیه کنندگی مسعود مشتاق در سینما پیام شیراز اکران می شود .

این فیلم داستان ، گلرخ دختري 22 ساله دانشجو است كه بعد از فوت تنها برادرش سعيد تنها فرزند خانواده شده و با رفتن به كلاس‌هاي انجمن روحي سعي در ارتباط با روح برادرش دارد كه در اين بين روح‌هاي سرگردان ديگري هر از گاهي به سراغش آمده و باعث ترس او مي‌شوند...

در فیلم اینجا آخر دنیا الناز شاكردوست، اميد متقي، الهه سلطان‌آبادي، محمدرضا زحمتكش، بيتا راستگو، عباس رحيمي، امين حاجي‌نظري، مژگان مينايي، پيانوش طاهري، الناز صادقي، پريسا جهانگيري به بازیگری می پردازند.

پذیرایی ساده مهمان سینما پرسیا

فیلم پذیرایی ساده با موضوع اجتماعی که در سینما پرسیا به روی پرده اکران رفته داستانی در جاده ای کوهستانی، را روایت می کند.

این داستان در فضایی زمستانی، در سرزمینی جنگ زده داستان زن و مردی را بیان می کند که بین رهگذران پول پخش می کنند و...

کارگردانی و تهیه کنندگی پذیرایی ساده را مانی حقیقی به عهده دارد همچنین بازیگران ترانه عليدوستي، ماني حقيقي، سعيد چنگيزيان، اسماعيل خلج، صابر ابر، محمد عاقبتي، دانيال فتحي، هيمن دهقاني، نقي سيف جمالي، نادر فلاح، وحيد آقا‌پور، محمدرضا نجفي، قربان نجفي، مهدي توکلي زانياني در این فیلم ایفای نقش می کنند.