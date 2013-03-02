برندگان دومین مسابقه ملی عکس نگاه سرخ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که ظهر شنبه پایان یافت، هیئت داوران دومین جشنواره ملی عکس نگاه سرخ پس از بررسی پنج هزار و82 اثر از 760 عکاس به دبیرخانه مسابقه نتایج را اعلام کرد ودر بخش تلفن همراه در موضوع مسجد، اثری را شایسته حضور وکسب رتبه دوم وسوم ندانست ودر این بخش اصغر کوه بر از تهران مقام اول را کسب کرد .

در بخش عکس عاشورایی با تلفن همراه نفر اول فرشته عمویی از تهران، حسین رضایی از گنبد وعلی سهرابی از تهران نیز مقام سوم را کسب کردند.

در بخش عکس با دوربین در موضوع مسجد، عماررحمانی از تهران مقام سوم، معین پناهنده از تهران وامید جعفر نژاد از مرکزی به ترتیب مقام های دوم و اول را کسب کردند .

در بخش دوربین با موضوع عاشورا، سیدعلی حسینی فر از خراسان رضوی مقام اول را بدست آورد و مقام دوم را در این بخش سپهر جوادیان از تهران بدست آورد، حمیدرضا هلالی از نیشابور نیز مقام سوم را کسب کرد .

هیائ داوران آثار راه یافته معین مطلق، سید شهاب الدین واجدی ، محمد جواد مکتبی و اکبر جعفری راشایسته تقدیر دانست .