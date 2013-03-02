اجرای عدالت هدف گمشده بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان ظهر شنبه در مراسم افتتاح پنجمین و ششمین دوره آموزش قوه قضائیه خطاب به کار آموزان تاکید کرد: راهی سخت و دشوار در پیش رو دارید که برای طی کردن این مسیر باید مراقب راهزنان بزرگ و قوی باشید.

وی تاکید کرد: کسانی می توانند این مسیر سخت و دشوار را طی کنند که هدف اصلی خود را فراموش نکنند که این هدف نیز همان اجرای عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه برخی وجود دارند که برای جلوگیری از رسیدن به اهداف سنگ اندازی می کنند یادآور شد: باید مسیر اصلی را فراموش نکرد زیرا کسانی هستند که برای ممانعت از این حرکت از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد.

خداییان افزود: روش های درس و صحیح حرکتی را باید مد نظر قرار داد و تحت هر شرایطی خود را از این مسیر خارج نکرد.

وی تاکید کرد: مابرای رسیدن به حق و گرفتن داد مظلوم از ظالم نباید از ریختن آبرو و از دست دادن جان و مال خود ترسی داشته باشیم.