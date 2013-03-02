همايش بزرگداشت امور تربيتي در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد شرف الدين ملك حسيني در این مراسم گفت: انبياء رسالتهاي متعددی ازجمله تزكيه، تعليم كتاب و حكمت رابردوش داشتند.

وی بیان داشت: احياي فطرت تارسيدن به مرحله شكوفايي فكر، علم و انديشه با تربيت صحيح محقق مي شود كه عامل آن مربيان وظيفه شناس هستند.

حجت الاسلام ملك حسيني افزود: وجود مربيان صالح، شروع تربيت از شخص مربي، وجود نفس تربيت و استفاده از منابع ارزشمند ديني باعث هدايت و تربيت فرزندان و خروج از گمراهي وضلالت است.

وی اظهار داشت: اگر انسان دچار ضلال باشد امكان هدايت وجود دارد ولي انسان اضلال ازمرحله هدايت گذشته و گمراه است.

حجت الاسلام ملك حسيني تصریح کرد: بچه هايي كه دراختيار مربي هستند موقعيتهاي خاصي براي هدايت دارند وبايد از ابزار تربيت حداكثر استفاده را براي هدايت آنها به کار گرفت.

وی بیان داشت: تربيت واصول وساز كار صحيح باعث رشد و اعتلای علمي، فكري، روحي و عملي خواهد شد.

مربیان پرورشی مدارس شهرستان بهمئي تجليل شدند

همزمان با هفته امور تربيتي و تربيت اسلامي از 123 معاون، مربي پرورشي و مشاور مدارس شهرستان بهمئي تجليل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ظهر شنبه در این مراسم گفت: تربيت قرآني براساس فطرت است و مربيان براي تحقق اهداف قرآنی در وهله اول باید خود را تزکیه کنند.

پرویز طاهری افزود: قرآن كتاب مكتوب و پيامبر كتاب ناطق و هردو مفسر جان هستند.

وي تصريح كرد: با پیوند عقل وفطرت و با مدد وحي، معرفت و شناخت قدس الهي ممکن می شود.

طاهری با بیان اینکه مربیان می توانند الگویی مناسب برای دانش آموزان باشند، اظهار داشت: مربیان و معلمان می توانند با تمسک به قرآن کریم و رهنمودهای ائمه، دانش آموزان را در صراط مستقیم و رسیدن به تعالی و معرفت یاری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بیان داشت: افراد با توسل و تمسک به قرآن از بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی مصون می مانند.