مخالفت مالکی با استعفای وزیر دارایی/دعوت عمار حکیم به مشارکت گسترده در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد استعفای رافع العیساوی وزیر دارایی عراق را تا زمانی که تحقیقات درباره اقدامات غیرقانونی وی به پایان نرسد، نخواهد پذیرفت.

رافع العیساوی وزیر دارایی عراق روز گذشته در اقدامی تحریک آمیز و طایفه ای در مقابل تظاهرات کنندگان در شهر الرمادی در استان الانبار از سمت خود استعفا کرد.

استان های الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله و برخی مناطق بغداد از اواخر دسامبر 2012 شاهد اعتراضات سازماندهی شده و هدفمند علیه دولت عراق است که برخی کشورهای منطقه ای به ویژه قطر، عربستان و ترکیه به طور گسترده از آن حمایت می کنند و به آن دامن می زنند. معترضان خواهان آزادی زندانیان و لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و بعثی زدایی هستند.



از سوی دیگر الیوم السابع گزارش داد: سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز از شهروندان عراقی خواست که در انتخابات شوراهای استانی در 20 آوریل مشارکت گسترده داشته باشند.

عمار حکیم با بیان این مطلب افزود: ما باید در تبلیغات انتخاباتی مان از تهمت و افترا به دیگران بپرهیزیم و بدون تهمت به دیگران برنامه های انتخاباتی مان را ارائه کنیم و در راستای خدمت به عراق و منافع آن، با دیگر نامزدهای انتخاباتی همکاری کنیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه گفت: ما می خواهیم انتخابات سالم و شفاف باشد و حقوق رای دهندگان در آن حفظ شود و کمیساریای عالی انتخابات باید سالم برگزار شدن آن را تضمین کند.