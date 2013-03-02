اختتاميه اولين دوره جشنواره ورزشي در اسلامشهر با حضور قهرمانان ملي/ تقدیر از 80 برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور جمع كثيري از مربيان، قهرمانان ملي و بين المللي همچون فريد حقيقي حائز مقام پنجم کاتای جهان، تقی اکبرنژاد سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان كشور، امیر یاری مربی کاتاروی انفرادی تیم ملی کاراته، ايوب علائي مربی تیم کشتی فرنگی جوانان كشور، سعيد شفائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامشهر، امين اسدي رئيس و ديگر اعضاي شورا، ترابی رئیس سازمان ورزش و جوانان اسلامشهر، قدیر آرمیان معاون اداره ورزش و جوانان، ولی الله شاهدی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند، خداياري، محمد مهربان و ديگر مسئولين دانشگاهي مراسم اختتاميه اولين دوره جشنواره ورزشي دانشگاه آزاد اسلامشهر به مناسبت سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب پرشكوه جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.



در این مراسم از 80 نفر از برگزيدگان رشته هاي مختلف اين دوره از مسابقات، 10 نفر از برگزيدگان ملي و بين المللي ورزشي، 20 نفر از برگزيدگان المپيادهاي ورزشي ملي دانشجويي، و 5 نفر از مربيان تيم هاي ملي و داخلي تقدير شد.



رئيس دانشگاه آزاد اسلامشهر در اين مراسم، ضمن تقدير از تمامی دست اندركاران، برگزاري هرچه مطلوب تر آن را نشان از تلاش و همت جمعي تمامی همكاران خود در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامشهر دانست و از وی تقدير کرد.



سعيد شفائي توجه به سلامت و نشاط جامعه و بويژه جوانان را از مهمترين اولويتهايي عنوان کرد كه بايد مورد توجه كليه مسئولين نهادها و بويژه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي قرار گيرد، افزود: همانگونه كه در آيات نوراني قرآن كريم نيز بارها بدان پرداخته و تاكيد شده، سلامت روح در گروي سلامت و نشاط جسم افراد مي باشد، فلذا بايد بدان توجهي ويژه کرد.



وي در ادامه به اهميت منابع انساني در توسعه جوامع اشاره کرد و از جايگاه ورزش در حفظ سلامت و نشاط نيروهاي انساني سخن گفت.



این مسئول يكي از افتخارات بزرگ ايران اسلامي را توجه به اين مهم از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تاكنون ذکر کرد و كسب افتخارات بيشمار توسط ورزشكاران كشور در مجامع جهاني را شاهد عيني و گوياي اين امر خواند.



معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامشهر نيز در ادامه ضمن ارائه گزارشي از اولين دوره جشنواره ورزشي واحد اسلامشهر، خبر از شركت 733 نفر در اين دوره از مسابقات در بين اساتيد، دانشجويان و كاركنان داد و گفت: 485 نفر در بخش برادران و 248 نفر در بخش خواهران در رشته هاي شنا، فوتسال، آمادگي جسماني، طناب كشي، بدمينتون، تيراندازي و... شركت کردند كه از اين ميان، از 80 نفر از برگزيدگان تقدير می شود.



غلامرضا زند در ادامه ضمن ابراز خرسندي از برگزاري مطلوب همايش بزرگ دو همگاني و دوچرخه سواري دانشگاه آزاد اسلامي در اسلامشهر، از حمايتهاي بي دريغ مسئولان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اين مراسم با اجراي برنامه ورزشهاي باستاني توسط اعضاي "زورخانه حيدر مددي" روستاي بهرام آباد شهرستان اسلامشهر، برنامه ايروبيك، همراه با بدلكاران گروه پرواز، مهدی حب درویش رکورددار روپایی زني پله‌های "برج میلاد" ادامه و در خاتمه از 80 برگزيده اين دوره از مسابقات، 10 دانشجوي برگزيده ملي و بين المللي ورزشي، 20 دانشجوي برگزيده المپيادهاي ورزشي ملي دانشجويي، و 5 نفر از مربيان تيم هاي ملي و داخلي تقدير شد.