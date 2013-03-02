130 طرح پرورش آبزیان در گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات گلستان ظهر شنبه در جمع مدیران شیلات با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 55 تقاضای اشتغال واصل شده است، تصریح کرد: در این مدت 130 تقاضای پرورش آبزیان، 220 تقاضای مرتبط با سوخت و تمدید پروانه صید، 90 مورد بررسی مسائل و مشکلات صید و صیادی رسیدگی شده است.

علی اکبر پاسندی افزود در این مدت 55 تقاضای کاروزی و کارآموزی و 9 مورد شکایات واصله به اداره کل شیلات گلستان رسیدگی شده است.

همایش سالانه مربیان پیش دبستانی گلستان

همایش سالانه مربیان پیش دبستانی استان گلستان با حضور عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان و امین جعفری مدیر عامل مکتب ا لقرآن کشور و جمعی از از مسولین پیش دبستانی استان در تالارفخرالدین اسعد گرگانی بر گزار شد.

عیسی پایین محلی ضمن تقدیر از زحمات صبورانه مربیان پیش دبستانی گفت: مسئله تعلیم و تربیت کودکان در سال های اولیه پیش از دبستان که باید آن راسالهای تشکیل دهنده ی بسیاری از صفات و ویژه گی های کودک نامید، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: هدایت کودک جز از طریق پرورش صحیح مذهبی آنان میسر نیست و کودکان برای پذیرش رفتارهای صحیح اجتماعی از طریق مسائل دینی و قرآنی آمادگی بیشتری دارند تا از راه های دیگر.

مهمترین اصول در خبرنگاری آموزش است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: یکی از مهمترین اصول در خبرنگاری بحث آموزش است که باید هم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم خود خبرنگار به دنبال این مقوله باشند.

غلامرضا منتظری گفت: آموزش از همان ابتدای خلقت در روح اسنان ها دمیده می شود و انسان ها هر زمان طالب آموزش و یادگیری هستند.

وی افزود: در هر شغل و حرفه ای اولین و مهمترین کاری را که باید در نظر داشت آموزش و یادگیری فنون و اصول آن کار است و در چنین صورتی است که آن فرد می تواند در کارش موفق باشد.

ضرورت آموزش منظم و هدفمند مدیریت بحران

فرماندار آ ق قلا بر آموزش منظم و هدفمند اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان تاکيد کرد

حاجی گلدی کر در اولين جلسه دوره آموزشي مديريت ستادي بلاياي طبيعي در شهرستان آق قلا با تاکيد بر نقش آموزش در مديريت بحران گفت : يکي از مهمترين نياز هاي مديريت به خصوص در بخش مديريت بحران آموزش نيروي انساني درگير با حوادث است.

حاجي گلدي افزود: آموزش منظم و هدفمند و تدوين و اجراي سناريوي مقابله با حوادث طبيعي مي تواند باعث افزايش کارآيي دستگاه هاي اجرايي و در نتيجه باعث کاهش اثرات سوء حوادث طبيعي شود