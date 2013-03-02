مسئولان بافق وفاق و همدلي در برگزاري انتخابات آينده را سرلوحه كار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي تقوايي در مراسم معارفه بخشدار مركزي بافق با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مدیران جوان در کارهای اجرایی کشور اظهار داشت: انجام کارهای اجرایی نسبت به کار سیاسی و اجتماعی بسیار آسان و راحت است که دوران مدیریتی بخشدار مرکزی سابق بافق نشان از موفقیت مدیران جوان در انجام کارهای دشوار به خصوص حوزه سیاسی دارد.

مهدی تقوایی با اشاره به انتخابات سال آینده تصریح کرد: اولین و مهم ترین مسئله و کار سیاسی و اجتماعی درسال 92 برگزاری انتخابات است، آن هم انتخاباتی با موضوعاتی مختلف که دنیا چشم به این انتخابات دوخته است.

وی با بیان برخی از دستاوردهای انتخابات سال 88 گفت: شیرینی انتخابات 88 حضور حداکثری مردم بود در حالیکه طراحی برخی اغتشاشات و برنامه ها از سوی دشمنان قسم خورده شیرینی این انتخابات را به رویایی تلخ تبدیل کرد.

تقوایی با تاکید بر همدلی و وفاق مردم و مسئولان بافق در برگزاری انتخابات گذشته عنوان کرد: این همدلی باعث رشد و پیشرفت شهر دارالشجاعه و دارالمومنین بافق در آینده می شود.

امام جمعه بافق نيز در این مراسم انتخابات آینده ایران را یک مسئله بین المللی دانست و گفت: باید با حضور حداکثر و برگزاری انتخاباتی آرام و در شان نظام جمهوری اسلامی ایران دل مقام معظم رهبری را شاد کرد چراکه شاد کردن دل رهبری، خوشنودی امام زمان (عج) را به دنبال دارد.

حجت الاسلام سيد جواد سليماني، موفقیت انقلاب و مردم در انتخابات آینده ایران را سربلند خواند و اظهار داشت: استقامت در برابر تحریم های غرب، حضور پور شور در راهپیمایی 22 بهمن و ثابت بودن موضع و تدابیر رهبری در مقابل مسائل داخلی و خارجی باعث شد که ایران در مذاکرات 1+5 سربلندی بیرون آید و این موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این مراسم از تلاش هاي محمدعلی صمیمی تقدير و سید ابراهیم حسینی مبارکه به عنوان بخشدار مرکزی بافق معرفی شد.