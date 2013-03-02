جشنواره مد و لباس دانش آموزی از فردا در مصلی برگزار می شود

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: جشنواره مد و لباس دانش آموزی حاصل مسابقات دانش آموزی در مقطع دبیرستان بود که آثار و ایده های برتر دانش آموزان درباره لباس دانش آموزی در قالب جشنواره در معرض دید عموم گذاشته شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، افزود: سبک زندگی شاخص های مختلفی دارد که یکی از مهمترین این شاخصها، نحوه پوشش است و باید این پوشش که متناسب با هویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد، از مدارس به دانش آموزان دختر و پسر آموزش داده شود.

محمدی ادامه داد: لباس فرم دانش آموزی نباید اجباری باشد، بلکه باید به گونه ای طراحی و تولید شود که قابلیت استفاده در مکانهای دیگری به غیر از مدرسه را نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: درصدد هستیم تا پس از برگزاری جشنواره، به مدل و فرمی از لباس دانش آموزی دست پیدا کنیم که اولاً دانش آموزان خود متناسب با نیازهایشان در طراحی و انتخاب رنگ آن نقش داشته باشند و همچنین لباسهای فرم متناسب با سن، شرایط جغرافیایی و فرهنگ، هویت ایرانی باشد.

وی در پایان اعلام کرد: نخستین جشنواره مد و لباس دانش آموزی فردا یکشنبه 13 اسفندماه به مدت 10 روز در مصلی تهران برگزار می شود.