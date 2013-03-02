 پنج هزار اثر عکاسی به جشنواره نگاه سرخ ارسال شد

داوود عامری در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی عکس نگاه سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره 30 آبان ماه سال جاری فراخوان شده بود واز چهار تا شش بهمن ماه مرحله داوری مسابقات با حضور پنج هنرمند عکاس از تهران انجام شد و72 عکس از 50 عکاس در دو بخش مسجد ومحرم پذیرش شد.

وی افزود:با توجه به تفکیک مسابقه در دو بخش دوربین وتلفن همراه، تعداد 693 نفر با دوربین و67 نفر با تلفن همراه عکس ارسال کردند که هزار و476 عکس باتلفن همراه ارسال شد ومابقی با دوربین عکاسی بود.

عامری افزود: امیر علی جوادیان، محمد رضا چایفروش ، احمد خطیری، محمد حسین مصدق و ابوالقاسم قاسمی داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

به گزارش مهر، هیات داوران جشنواره عکس نگاه سرخ در متن بیانیه خود در خصوص دستاوردهای این جشنواره گفت: توجه کلیه عکاسان وهمچنین شرکت کنندگان در مراسم شورحسینی ورابطه قبلی آنان با مفاهیم معنوی وارتباط با ثبت حماسه بزرگ عاشورایی وسعی در ثبت تصاویر معنایی ومفهومی و خروج از قوم گرایی و ثبت تصاویر کلیشه ای و رایج از دستاوردهای این جشنواره بود.