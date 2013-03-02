طرح "آرامش بهاري" در 18 امامزاده چهار محال و بختياري برگزار مي شود

حجت الاسلام سيدمحمد طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه طرح آرامش بهاري در 18 امامزاده اين استان اجرا مي شود، اظهار داشت: در طرح آرامش بهاري برنامه هايی از قيبل اعزام مبلغ، خيمه معرفت، ايستگاه همه واقف باشيم، عرضه محصولات فرهنگي ، كلاس هاي آموزش قرآن و ... براي مسافران نوروزي در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره بر اينكه طرح آرامش بهاري براي سومين سال متولي همزمان با سراسر كشور در استان برگزار مي شود، بيان داشت: در سال گذشته در طرح آرامش بهاري از خيمه هاي معرفت استقبال مناسبي صورت گرفته است.

طباطبايي با بيان اينكه در سال جاري با توجه بر اينكه برگزاري خيمه هاي معرفت نياز به زير ساخت ها مناسبي در امزاده ها دارد، اذعان داشت: در ايام نوروز خيمه هاي معرفت در چهار امازاده استان كه زير ساخت هاي لازام را دارا هستند اجرا مي شود.

وي بيان داشت: خيمه هاي معرفت در امامزاده حليمه و حكيمه خاتون شهركرد، بابا پير احمد سامان، امامزاده حمزه علي بلداجي و امامزاده محمد علي منجر مويي لردگان اجرا مي شود.