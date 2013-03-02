کرمانی ها خواستار خروج اتباع خارجی غیر مجاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان طبق اعلام رسمی حدود 179 تبعه افغانی مجاز و غیر مجاز را در خود جای داده است این درحالی است که هزاران فرصت شغلی از کرمانیها گرفته شده و تبعات اجتماعی و امنیتی حضور اتباع غیر مجاز در کرمان بارها موجب بروز مشکلات امنیتی در بزرگترین استان کشور شده است.

طبق آخرین آمار حدود 10 درصد از جمعیت استان کرمان را این افراد تشکیل می دهند و این امر به دلیل حضور بی برنامه اتباع خارجی در کرمان دارد.

جدای از اینکه کرمانیها فرهنگ کار را از دست داده اند و دیگر عادت به کارهای سخت ندارند بسیاری نیز پشت دربهای بسته کارگاههای صنعت پسته و ساختمان صف کشیده اند اما کارها نصیب افغانها شده است.

میهمانان ناخوانده و تبعات عمیق اجتماعی

مشکلات امنیتی ناشی از حضور میهمانان خوش نشین کرمانیها نیز در بسیاری موارد موجب جریحه دار شدن اذهان مردم کرمان شده است که آخرین مورد آن نیز قتل یک دختر جوان کرمانی توسط سه تبعه غیر مجاز خارجی بود که به گفته مسئولان این سه نفر از مرزها عبور کرده اند و هیچ هویت مشخصی نیز ندارند.

بی هویت بودن اتباع بیگانه غیر مجاز موجب شده است به سادگی از مرزها عبور کنند و در هر جا نام و نشانی جدید برای خود برگزینند و این امر زمینه های جرمهای متعدد را توسط این افراد فراهم می کند افرادی که از کشور خود به دلایل متعدد طرد شده اند جایی بهتر از برخی از استانهای کشور به خصوص کرمان را نیافته اند و در نهایت نیز این مردم هستند که در معرض آسیب این افراد هستند.

وزیر کشور به مسئله افاغنه رسیدگی کند/ کرمانیها در انتظار عیدی وزیر

با توجه به حضور وزیر کشور در کرمان این بهترین فرصت است که مسئولان استان کرمان طرح خروج افاغنه را از استان کرمان کلید بزنند و سرانجام این میهمانی چندین ساله را در کرمان پایان دهند.

عده ای نیز خواستار ادامه حضور افاغنه در کرمان هستند بطوریکه طرحها و پیشنهادهایی را نیز در راستای ساماندهی این افراد ارائه داده اند.

در این میان مسئولان نیروی انتظامی نیز اعلام کرده اند در صورت ممنوع الورود شدن کرمان برای افاغنه در کوتاه ترین زمان می توانند این طرح را اجرا کنند.

بخش صنعت پسته و ساختمان به کارگران ارزان و بدون بیمه افغان عادت کرده اند/ نیروی کار در کرمان وجود دارد

با این وجود طرفداران حضور افاغنه که صنعت و درآمد خود را بسته به حضور افغانها می دانند نگران بدون کارگر ماندن کارگاههای پسته و ساختمانهای در حال احداث استان هستند و این درحالی است که نرخ بیکاری در کرمان رو به افزایش است و بسیاری از جوانان کرمان و برخی استانهایی که از نیروی کار فراوان برخوردارند بیکار و دنبال کار می گردند هر چند وابستگی صنعت پسته و ساختمان کرمان غیر قابل انکار است اما به نظر می رسد کار فرمایان نیز به حضور افاغنه غیر مجاز که نه بیمه می خواهند و نه حقوق و دستمزد قانونی خو کرده اند.

کرمانیها نگران ادامه تبعات امنیتی و اجتماعی افاغنه غیر مجاز

در سوی مقابل نیز مردم کرمان قرار دارند و نگران امنیت و آسایش فرزندان خود هستند و خواستار ساماندهی فوری وضعیت کنونی می باشند.

این درحالی است که حضور افغانه در برخی بخشها و روستاها توازن جمعیتی استان را نیز برهم زده است و چاره اندیشی فوری در این خصوص از اهمیت فوق العاده بالا برخوردار است که در این خصوص می توان به شهر زنگی آباد کرمان اشاره کرد.

خبرگزاری مهر بارها با حضور در جمع مردم خواسته مردم کرمان در خصوص ساماندهی فوری افاغنه و اخراج قطعی افاغنه غیر مجاز را به گوش مسئولان رسانده است.

احتمال ممنوع شدن کرمان، کوهبنان و سیرجان برای افاغنه/ آروزیی که شاید رنگ حقیقت گیرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در گفتگویی در این خصوص اظهارداشت: شهرستانهای کرمان ، کوهبنان و سیرجان منتظر تصویب شورای امنیت کشور برای ممنوعیت ورود افاغنه هستند.

جواد کمالی افزود: بر این اساس در صورت تصویب شورای امنیت سه شهرستان کرمان ، کوهبنان و سیرجان به 16 شهرستان ممنوع الورود استان برای افاغنه اضافه می شوند.

وی تصریح کرد: از طرف فرمانداری شهرستان های رفسنجان ، انار ، بردسیر و زرند درخواستی برای ممنوعیت ورود افاغنه اعلام نشده و تردد افاغنه در این چهار شهرستان آزاد است.

کمالی با اشاره به اینکه بیش از 179 هزار افغانی مجاز و غیر مجاز در استان کرمان ساکن هستند خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد شورای امنیت با این ممنوعیت موافقت خواهد کرد و شهرستان های ممنوعه برای ورود افاغنه استان کرمان به 19 شهرستان خواهد رسید.

بحث خروج افاغنه غیر مجاز در حالی طی سالهای اخیر بارها توسط مردم و مسئولان امنیتی و قضایی کرمان مطرح شده است که همچنان شاهد انتشار اخبار سرقت، قتل و سایر جرایم خشن توسط این افراد هستیم.

در اینجا خبرگزاری مهر تاکید می کند بسیاری از افغانه که به قوانین ایران احترام میگذارند و با انجام مراحل قانونی به صورت قانونمند در کشور حضور دارند همچنان مهمان مردم کرمان محسوب می شوند و از جایگاه اجتماعی و فرهنگی مناسبی نیز برخوردارند و روی سخن با قانون شکنانی است که به صورت قاچاق وارد استان شده و زمینه بروز مشکلات را برای اجتماع فراهم می کنند.

