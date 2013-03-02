نشست فنی تخصصی همایش "از تهدید تا سلامت" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، همایش "از تهدید تا سلامت" طی روزهای 6 الی 8 شهریور ماه سال آینده با حضور 1600 نفر از دانشگاهیان، مربیان، ورزشکاران، باشگاهداران در برج میلاد برگزار می‌شود. ربابه شیخ الاسلام مدیر این جشنواره است.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در نشست فنی و تخصصی جشنواره که امروز شنبه در محل فدراسیون برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به لزوم ساماندهی مکمل‌های مجاز و غیرمجاز و بررسی آسیب‌های وارده به ورزشکاران بویژه در حوزه همگانی در کل کشور و لزوم بازرسی از باشگاه‌های بدنسازی و پرورش‌ اندام و نظر به اینکه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز متعددی در کشور به عنوان متولیان امر می‌باشند همگی در جلسات متعدد چند ماه گذشته، موارد تخصصی و حرفه‌ای را گزارش داده‌اند.



وی افزود: امیدواریم که مقالات تخصصی و عمومی با کیفیت بالا ارائه شده و با اطلاع رسانی جامع بتوانیم در پیشگیری از بروز آسیب‎های عضوی و مرگ و میر ناشی از مواد نیروزا و مکمل‎های غیرمجاز نقش سازنده‌ای داشته باشیم.



رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یادآور شد: تاکید دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان و دکتر سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی درخصوص پاکسازی باشگاه‌ها و ورزش کشور از مواد غیرمجاز و نیروزا سبب شده تا تلاش همه جانبه‎ای در این راستا به عمل آید.