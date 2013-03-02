استان اصفهان در زمینه اکرام ایتام رتبه نخست کشور را داراست/ خودکفایی 755 خانواده تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجلسآرا در نشست خبری به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: مردم اصفهان در سال گذشته 894 میلیون تومان به کمیته امداد کمک کردند که 268 میلیون آن به صورت نقدی و بقیه غیر نقدی بوده است.
وی با بیان اینکه پنج هزار و 500 پایگاه در کل استان برای هفته نیکوکاری دائر میشود، افزود: امسال با توجه به هماهنگی بیشتری که با آموزش و پرورش و بسیج صورت گرفته است تعداد پایگاهها افزایش یافته و 3 هزار و 100 نیرو در این پایگاهها مستقر میشوند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: 100 پایگاه در شهر اصفهان و 270 پایگاه در شهرستانها توسط امداد، سه هزار و500 پایگاه در مدارس با کمک آموزش و پرورش و 120 پایگاه نیز برای مساجد پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه در مساجد و مدارس برای نخستین بار انجام میشود، ادامه داد: امسال یک هزار و 500 پایگاه توسط هیئت امناء در مساجد استان دایر شده و کار جمعآوری کمکهای مردمی را بر عهده دارند.
مجلس آراء گفت: پایگاه مرکزی کمیته امداد امسال در مجاورت نگارخانه امام خمینی(ره) جنب پل خواجو برقرار شده و پایگاههای اصلی در میدان احمد آباد، میدان قدس و فلکه ارتش پیشبینی شده است.
29میلیارد و 600 میلیون تومان مشارکتهای مردمی در سال 90
وی با اشاره به مشارکتهای مردمی سال گذشته کل کمکهای یک ساله مردم به امداد را 29 میلیارد و 600 میلیون تومان برشمرد و افزود: در سال جاری این عدد به 38 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: در بخش صدقات 14 میلیارد و 500 میلیون تومان کمکهای امسال بوده که در مقایسه با سال گذشته 18 درصد رشد داشتهایم.
وی همچنین در مورد اکرام و ایتام از رشد چشمگیر کمکهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: استان اصفهان در زمینه اکرام ایتام در کشور رتبه نخست و 7 میلیارد و 700 میلیون تومان طی 11 ماه جمعآوری داشته است.
اصفهان رتبه دوم کشوری مشارکت مردمی را دارد
مجلس آراء با اشاره به رشد 16 درصدی کمکهای بخش اکرام و ایتام تصریح کرد: استان اصفهان در بخش کمکها و مشارکتهای مردمی رتبه دوم کشوری را دارد.
وی با بیان اینکه به احتمال قوی کمکهای مردمی تا پایان سال به مرز 45 میلیارد تومان میرسد، گفت: استان اصفهان 83 هزار و 700 خانوار تحت حمایت کمیته امداد دارد که 69 درصد مدد جویان کمیته امداد استان اصفهان زنان سرپرست خانوار هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: از این تعداد مذکور 160 هزار نفر زن سرپرستی 57 هزار و 753 خانوار را عهده دار هستند.
وی افزود: از این 69 درصد 41 هزار و 431خانوار که شامل 49.5 درصد میشود زنان سرپرست خانواری هستند که با فوت همسر سرپرست شدهاند.
مجلس آراء بیان داشت: 10 هزار و 485 زنان سرپرست خانوار که 12.5 درصد میشوند از زنان مطلقه هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 2 هزار و 511 خانوار که شامل سه درصد میشوند از کسانی هستند که همسرانشان در زندان به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه دو هزار و 908 خانوار شامل سه درصد از مددجویان، زنان سرپرست خانواری هستند که همسرانشان بیمار و از کارافتاده هستند، تصریح کرد: 418 مورد از این افراد شامل نیم درصد از مددجویان از زنانی هستند که همسرانشان با آنها متارکه کردهاند.
مجلس آراء گفت: در بحث اشتغال نیز در سال گذشته تعداد افراد نیازمند 10 هزار و 176 مورد بوده است که از این مجموع یک هزار و 755 خانوار خودکفا و از تحت حمایت کمیته امداد خارج شدهاند.
وی افزود: 37 میلیارد تومان اعتبار برای این افراد در نظر گرفته شده و طی 11 ماهه گذشته 13 هزار و 36 مورد اشتغال ایجاد کردهایم که 47 میلیارد تومان نیز هزینه شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: از محل صندوق امداد 3 هزار و 689 مورد وام گرفتهاند که 10 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و نیز 9 هزار و 347 فقره وام قرضالحسنه و بانکها به مبلغ 36 میلیارد و 900 میلیون تومان پرداخت شده است.
300 هزار و 22 مورد کاریابی برای مددجویان کمیته امداد
وی اضافه کرد: در بحث کاریابی 300 هزار و 22 مورد کاریابی انجام شده است که 10 هزار 785 مورد کار برای خانوادههای تحت حمایت با مبلغی بالغ بر 824 میلیون تومان اعتبار بابت آموزش بوده است
مجلس آراء با بیان اینکه برای مسکن مددجویان تحت حمایت سه میلیارد و 600میلیون تومان هزینه شده، تصریح کرد: طی سال 90 و تا بهمن 91 سه هزار و 500 واحد مسکونی احداث و تعمیر کلی شده است که از این تعداد 900 مورد مربوط به زنان سرپرست خانوار بوده است.
بهسازی 700 واحد مسکونی روستائیان
وی افزود: حدود 700 واحد مسکونی روستائیان در روستاها با اعتبار سرانه 12میلیون و 500تومان برای هر واحد بهسازی شده که منابع آن از محل قرضالحسنه بانکها تأمین شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان درباره هزینههای کمیته امداد برای بخش مشاوره و آموزش اظهار کرد: در بخش مشاوره خانواده و تحصیلی تا پایان ماه بهمن 37 هزار و 448 مورد آموزش مشاوره و امداد داشتیم و 350 میلیون تومان هزینه پرداخت شده است.
وی ادامه داد: امسال 12 هزار و 908 دانشآموز از خدمات امداد برخوردار شدند که چهار هزار و 563 مورد آنها دانشجو بودند.
مجلسآرا با اشاره به مصوبهای برای معافیت دانشجویان پیام نور تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت شهریه تاکید کرد: این مصوبه برای ترم بهمنماه ابلاغ شده و دانشجویان این دانشگاهها از پرداخت شهریه معاف شدند.
وی اضافه کرد: برای ترم اول دانشجویان امسال 850 میلیون تومان هزینه شده است که دانشجویان دانشگاههای دولتی نیز از آن برخوردار هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: در بحث طرح اکرام 38 هزار و 6 حامی حمایت از 9 هزار و 222 یتیم را بر عهده دارند.
وی افزود: سرپرستی هر یتیم را بیش از چهار حامی بر عهده دارند که به صورت میانگین در استان به هرکدام 71 هزار تومان پرداخت میشود که این رقم در سال گذشته 55 هزار تومان بوده است.
مجلس آرا با اشاره به قرارداد همکاری میان کمیته امداد و سازمان تأمین اجتماعی گفت: مطابق این طرح زنان سرپرست خانوار یا بیسرپرست از مهرماه سال گذشته بیمه شدهاند و تا پایان بهمنماه این تعداد 18 هزار و 302 زن سرپرست خانوار بوده است.
وی اضافه کرد: از مهرماه سال گذشته تا پایان برج 11تعداد دو هزار و 300 زن سرپرست خانوار از تحت حمایت امداد خارج و مستمریبگیر تأمین اجتماعی شدند و مبلغ هزینه شده بدین منظور 8 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: سقف پرداخت ماهیانه بیمه هر کدام از زنان 70 هزار تومان بوده است که 31 هزار تومان آن توسط کمیته امداد پرداخت و 39 هزار تومان را دولت به صورت مستقیم به حساب تأمین اجتماعی واریز میشود.
وی درباره کمک هزینههای ازدواج کمیته امداد نیز گفت: تاکنون سه هزار و 276 فقره جهیزیه پرداخت شده و سه میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار پرداخت شده است.
مجلس آرا اضافه کرد: 66 مورد ازدواج مجدد خانوارها که در اولویت دریافت جهیزیه هستند را داشتیم که 60 میلیون تومان هزینه به جز کمک کالاهای پرداختی از طریق خیریهها انجام شده است.
پرداخت 18 هزار و 200 فقره وام کاریابی
وی تصریح کرد: همچنین تا پایان بهمنماه 15 هزار و 200 فقره وام کاریابی به نیازمندانی تحت حمایت کمیته امداد واریز میشوند.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: 12 میلیارد و 60 میلیون تومان تسهیلات به 15 هزار و 200 نفر پرداخت شده و 49 هزار و 730 پرونده در گردش وام در کمیته امداد شامل وام کارگشایی، اشتغال و مبلغ اعتباری معادل 53 میلیارد تومان به آنها پرداخت میشود.
وی درباره خدمات حقوقی و مشاوره اظهار کرد: یک هزار و 300 مورد مشاوره حقوقی در بحث انحصار ورثه، مطالبات همسران،دایره اجرای احکام داشتهایم که 106 مورد در دادرسیها کمک کردهایم و 262 مورد در تنظیم شکوائیه و دادخواست کمک کردیم و در مجموع تا پایان بهمنماه سه هزار و 187 مورد در دادرسیها و اجرای احکام کمک کردیم.
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