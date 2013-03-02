به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برای تاریخ می‌گویم» از مقطع ورود حضرت امام (ره) در 12 بهمن که رفیقدوست راننده اتومبیل حضرت امام خمینی (ره) بود، آغاز و در ادامه حوادث دهه اول انقلاب و جنگ تحمیلی از زبان او نقل می‌شود.

رفیقدوست به این دلیل که یکی از پایه‌گذاران سپاه است و بعد از آن مسئول تدارکات جنگ بوده، به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم در این مقطع به حساب می‌آید و خاطرات او از این مقطع تاریخی بسیار خواندنی است؛ به ویژه خاطراتی که به فعالیت رفیقدوست در زمان مسئولیت تدارکات سپاه جنگ تحمیلی بازمی‌گردد.

علامیان نگارش این خاطرات را از سال 87 آغاز کرده و ساختار کتاب براساس پرسش‌هایی است که نویسنده از رفیقدوست پرسیده و بر اساس توالی زمانی انتخاب و در کتاب درج شده است.

در این کتاب بسیاری از ناگفته‌ها درباره جنگ تحمیلی و پرسش‌هایی که درباره آن بدون پاسخ باقی‌مانده بود در قالب گفتگو با رفیقدوست مطرح و پاسخ وی به آنها درج شده است.

انتشارات سوره مهر کتاب «برای تاریخ می‌گویم» را در 472 صفحه و در تیراژ 2500 جلد و با قیمت 19900 تومان منتشر می‌کند.

این کتاب پیش از این در 15 بهمن ماه سال جاری با حضور محسن رضایی، حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی، راوی و تدوینگر کتاب و جمع زیادی از دوستان و همرزمان رفیقدوست در تالار اندیشه حوزه هنری رونمایی شد.