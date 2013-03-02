عدم اطلاع خانواده ها از بزه کاریهای اجتماعی فضای عمومی فرون آباد را تحت تأثیر قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اطلاع نداشتن خانواده ها از مشکلات مربوط به اعتیاد و بزه کاریهای اجتماعی می تواند فضای عمومی شهر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی اظهار داشت: شهرداری فرون آباد با توجه به رویکردهای فرهنگی گسترده در کنار فعالیتهای عمرانی و طرحهای مختلفی که در دست دارد، می کوشد تا با ایفای این نقش مهم در سالم سازی شهر نیز تلاش کنند.
این مدیر شهری ادامه داد: مسائلی همچون اطلاع نداشتن خانواده ها از مشکلات مربوط به اعتیاد و بزه کاریهای اجتماعی می تواند فضای عمومی شهر را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آینده ای نامطمئن و سرشار از ناپاکی را رقم بزند.
نقش بسزای ابزار هنر و رسانه در جلوگیری از گسترش ناهنجاریهای اجتماعی
وی با تأکید بر نقش بسزای ابزار هنر و رسانه در جلوگیری از گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: تلاش می شود تا برخی از مسائل مهمی را که شهروندان با آن روبرو هستند با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و با استفاده از توان هنرمندان و در قالب نمایشهای طنز و خیابانی یادآوری کرده و تبعات منفی آن را برای نسلهای نوپا و جدید به نمایش بگذارد.
بندعلیان اضافه کرد: بزه کاریهای اجتماعی که گاهی در سطح عمومی شهر دیده شده و سبب ناراحتی مردم می شود، باعث افزایش انگیزه مجموعه شهرداری برای اجرای طرحهای سالم سازی فضای عمومی شهر و تعامل با سازمانها و ارگانهای مختلف در این زمینه شده است.
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