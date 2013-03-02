توليد اولين الكتروموتور 5500 كيلووات در ايران

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمدعلي وفائي" معاون توسعه توليد و نوسازي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اعلام اين خبر افزود: شرکت جمکو سازنده انواع الکتروموتور و ژنراتور، درسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موفق شد با تکیه بر دانش فنی کاملا ایرانی، اولین الکتروموتورکشور با قدرت 5.5 مگاوات از نوع روتورسیم پیچی را به منظور استفاده در صنایع فولاد، استخراج معادن، ذوب آهن و دیگر صنایع سنگین طراحی و تولید كند.

وي ادامه داد: تمام مراحل طراحی و تولید این الکتروموتور در بازه زمانی سه ماهه و با کیفیتی قابل رقابت با نمونه های خارجی در واحد مهندسي شركت جمكو انجام شده است.

وفائي به ويژگي‌هاي الكتروموتور5500 كيلووات ايراني از جمله راندمان بالا اشاره كرد و گفت: اين الكتروموتور با سرعت 1000 دور در سطح ولتاژ 6300 ولت تولید شده و پارامترهای استانداردجهانی IEC60034 را تامين كرده و قیمت آن نیز حدود یک سوم نمونه های اروپایی است.



معاون ايدرو با بيان اين كه پارامترهاي طراحي در توان‌هاي بالاي 2000 كيلووات در اختيار تعداد محدودي از توليدكنندگان الكتروموتور در دنيا بوده و در اختيار هيچ سازنده اي قرار نمي گيرد، تصريح كرد: توليد اين الكتروموتور در داخل كشور صرفه جویی ارزی معادل 400 هزار دلار به ازای تولید هر دستگاه در پي دارد.

شركت جمكو از شركت هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است كه در زمينه توليد الكتروموتور و ژنراتور فعال بوده و تاكنون موفق به داخلي سازي انواع الكتروموتورهاي مورد نياز صنايع سنگين كشور شده است. اين شركت همچنين به پايگاهي براي تعمير انواع الكتروموتور در منطقه تبديل شده و تاكنون چندين الكتروموتور سنگين از كشورهاي منطقه براي تعمير و نوسازي به اين شركت واگذار شده كه تعمير اين الكتروموتورها نيز با موفقيت به انجام رسيده و زمينه اي براي سفارش ساخت الكتروموتور به شركت جمكو توسط كشورهاي منطقه شده است.



الكتروموتورهاي ساخت شركت جمكو رقيبي جدي براي محصولات چيني و اروپايي است كه با افزايش نرخ ارز و نيز سخت‌ترشدن تحريم‌ها، امكان واردات آنها كمتر شده است. اين در حالي است كه محصولات جمكو داراي راندمان بالاتر، خدمات بهتر و زمان تحويل كوتاه‌تري بوده و از فناوري بالايي مشابه فناوري اروپايي بهره مندند.



