توقف حفاریهای شهر گرگان تا 15 فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر شنبه در جلسه کمیته حفاری شهر با توجه به فرارسیدن سال نو و لزوم تمهیدات مناسب برای مسافرین نوروزی نسبت به مرمت و آسفالت مسیرهای حفاری خصوصا در مسیرهای گردشگری همچون ناهارخوران، النگدره و ورودی ها و خروجی های شهر تاکید کرد.

احمدی گفت: یکی از برنامه های جدی برای حفاری های سال آینده الزام پیمانکاران به رعایت زمانبندی پروژه هاست.

وی ادامه داد:باید از این طریق ضمن انجام کار دقیق و اصولی برای حفاریها و رعایت زمانبندی در نظر گرفته شده برای اتمام کار رضایتمندی شهروندان را بالا برد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان ادامه داد:رعایت علائم ایمنی و ضوابط راهنمایی و رانندگی در زمان صدور مجوز تاکید و در شروع حفاری کنترل خواهد شد.

وی تاکید کرد: حفظ زیبایی منظر شهری و ایمنی شهروندان درعبور و مرور از نکات اصلی و اساسی است که پیمانکاران دستگاههای حفار هنگام هرگونه اقدام باید رعایت آن را مد نظر داشته باشند.

احمدی ادامه داد: پیمانکاران باید مجاب به رعایت و نصب علائم هشدار دهنده همچون چراغ چشمک زن و حصار بندی های مناسب با کارتن پلاست شوند.

علی کلاتی عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز گفت: وضعیت حفاریهای نسبت به قبل 180 درجه فرق کرده و ما امروز شاهد وضعیت بهتری در این مورد هستیم چراکه این مهم نظام مند شده و همکاری دستگاهها در حد بالایی بوده ، اما این کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این خصوص انجام شود تا رضایت کامل شهروندان را در پی داشته باشد.

در ادامه این نشست با ارائه مستندات تصویری از وضعیت حفاریهای چند ماه اخیر شهر ،این کمیته به تفصیل به بررسی نقاط قوت و ضعف حفاریها پرداخته و در مواردی که نیاز به ترمیم بود تذکرات لازم از سوی معاون فنی و عمران شهرداری به دستگاه مربوطه داده شد.