100 مهمان داخلي و خارجي در همايش بين المللي خليج فارس شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، علي علامه زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: استان هرمزگان از هفت ماه پيش آمادگي خود را براي برگزاري بيست و يكمين همايش بين المللي خليج فارس به وزارت امورخارجه اعلام كرد كه در نهايت پس از بررسي شرايط استان هاي مختلف، هرمزگان براي دومين بار به عنوان ميزبان اين همايش انتخاب شد.

وي ادامه داد: تا امروز حضور پژوهشگراني از 21 كشور دنيا و 100 مهمان داخلي و خارجي در اين همايش قطعي شده است.

مشاور عالي استاندار هرمزگان افزود: مراسم افتتاحيه همايش ساعت 9 صبح روز 15 اسفند ماه آغاز مي شود و پس از آن پنل ها و كميته هاي تخصصي همايش تشكيل خواهد شد.

علامه زاده در خصوص حضور وزير امورخارجه در اين همايش گفت: با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته در گذشته براي حضور وزير خارجه در كنفرانسي ديگر در خارج از كشور، هنوز حضور وزير خارجه در اين همايش قطعي نيست اما رايزني ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد و ممكن است وزير امورخارجه كشورمان نيز در اين همايش حضور پيدا كند.

وي خاطرنشان كرد: اما ساير مسئولان وزارت امورخارجه از جمله معاون پژوهشي و تحقيقات اموربين الملل اين وزارتخانه در همايش حضور خواهند داشت.