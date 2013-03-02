به گزارش خبرگزاری مهر،در بخشنامه مشترک حوزه‌های فنی ودرآمد و اداری این سازمان به بند «1» بخش سوم تکالیف کارفرمایان اشاره شده و آمده است، کارفرمایان موصوف مکلف بوده‌اند از تاریخ اخذ تسهیلات ضمن حفظ اشتغال پرسنل موجود حداقل به مدت 4 سال (بر مبنای لیست حق‌بیمه تیرماه 1385) مقرری‌بگیران جذب شده را نیز حداقل به مدت 4 سال مشغول به کار نمایند و چنانچه به هر دلیل یک یا چند نفر از مقرری‌بگیران جذب شده از ردیف شاغلین خارج گردند، مقرری‌بگیران واجد شرایط دیگری را جایگزین نمایند و در هر حال کارفرما متعهد به حفظ اشتغال مورد تعهد (در دوره 4 ساله) خواهد بود و به عبارتی دیگر درصورت عدم رعایت شرایط فوق به طور کامل و توأمان دربازه زمانی مذکور از سوی کارفرما، پرداخت یارانه به این دسته از کارفرمایان منتفی است.

در ادامه این دستورالعمل آمده است: نظر به اینکه بابت به کارگیری مقرری‌بگیران که مانده مقرری آنان در زمان دریافت تسهیلات کمتر از 6 ماه است، یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت، لذا ذکر اسامی این قبیل مقرری‌بگیران در فرم‌های مربوطه موضوعیت نداشته و این امر شامل مقرری‌بگیران جایگزین نیز می‌شود.

همچنین از آنجائیکه یارانه مذکور صرفاً به کارفرمایان حائز شرایط درقبال به کارگیری مقرری بگیران تعلق می‌گیرد، لذا پرداخت آن به مقرری‌بگیرانی که به صورت انفرادی و در قالب وام خوداشتغالی از تسهیلات مالی طرح مذکور استفاده کرده‌اند، موضوعیت نخواهد داشت.