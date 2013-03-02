آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان باید به صورت مطلوب معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان افزود: باید اقدامات لازم برای تجمیع نمادهای استان زنجان صورت گیرد تا استان با این نماد در سطح کشور شناسانده شود و برای نصب این نماد نیز ورودی گلشهر کاظمیه از جاهای دیگر مناسبتر به نظر میرسد.
وی با اشاره به ضرورت شناساندن نمادهای استان زنجان در سطح کشور ادامه داد: استان زنجان نمادهای شاخصی دارد که این نمادها شامل غواصان دریادل، گنبد سلطانیه، تظاهرات زنان زنجانی برای اولین بار در تاریخ انقلاب، شیخ اشراق و پایتخت شور و شعور حسینی است که باید این نمادها به خوبی معرفی شوند.
رئوفی نژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه شناساندن نمادهای استان، افزود: با اینکه اقداماتی برای نصب المان در استان زنجان جهت معرفی نمادها صورت گرفته ولی تاکنون اقدامات برجستهای در این زمینه انجام نشده و این نمادها خیلی پراکنده است.
استاندار زنجان با اشاره به اجرای طرح مشترک پژوهشی غربالگری سلامت زنان استان از نظر سرطان دهانه رحم توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دفتر امور بانوان استانداری، گفت: طرح غربالگری سرطان دهانه رحم یکی از طرحها و اقداماتی است که برای حفظ سلامتی زنان در استان از نظر سرطانهای رحم صورت میگیرد زیرا اغلب زنان به ویژه زنان روستایی از وجود سرطانها آگاه نیستند.
وی با اشاره به فعالیت کارگروه امور بانوان استانداری زنجان، خاطرنشان کرد: استان زنجان تنها استانی است که فعالیت کارگروه بانوان و خانواده آن ادامه دارد که علت این امر نیز ارزش بالای زن در جامعه است و در این کارگروه پیوسته به اشتغال، سلامت، اقدامات فرهنگی، مهارتآموزی و سوادآموزی تأکید شده است.
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