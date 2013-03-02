آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان باید به صورت مطلوب معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‎نژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان افزود: باید اقدامات لازم برای تجمیع نمادهای استان زنجان صورت گیرد تا استان با این نماد در سطح کشور شناسانده شود و برای نصب این نماد نیز ورودی گلشهر کاظمیه از جاهای دیگر مناسب‎تر به نظر می‎رسد.

وی با اشاره به ضرورت شناساندن نمادهای استان زنجان در سطح کشور ادامه داد: استان زنجان نمادهای شاخصی دارد که این نمادها شامل غواصان دریادل، گنبد سلطانیه، تظاهرات زنان زنجانی برای اولین بار در تاریخ انقلاب، شیخ اشراق و پایتخت شور و شعور حسینی است که باید این نمادها به خوبی معرفی شوند.



رئوفی نژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه شناساندن نمادهای استان، افزود: با اینکه اقداماتی برای نصب المان در استان زنجان جهت معرفی نمادها صورت گرفته ولی تاکنون اقدامات برجسته‎ای در این زمینه انجام نشده و این نمادها خیلی پراکنده است.



استاندار زنجان با اشاره به اجرای طرح مشترک پژوهشی غربالگری سلامت زنان استان از نظر سرطان دهانه رحم توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دفتر امور بانوان استانداری، گفت: طرح غربالگری سرطان دهانه رحم یکی از طرح‌ها و اقداماتی است که برای حفظ سلامتی زنان در استان از نظر سرطان‌های رحم صورت می‌گیرد زیرا اغلب زنان به ویژه زنان روستایی از وجود سرطان‎ها آگاه نیستند.



وی با اشاره به فعالیت کارگروه امور بانوان استانداری زنجان، خاطرنشان کرد: استان زنجان تنها استانی است که فعالیت کارگروه بانوان و خانواده آن ادامه دارد که علت این امر نیز ارزش بالای زن در جامعه است و در این کارگروه پیوسته به اشتغال، سلامت، اقدامات فرهنگی، مهارت‌آموزی و سوادآموزی تأکید شده است.