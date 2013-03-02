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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

عباس نژاد خبر داد:

بزرگترین موزه تاریخ طبیعی کشور 21 اسفند ماه در ارومیه افتتاح می شود

بزرگترین موزه تاریخ طبیعی کشور 21 اسفند ماه در ارومیه افتتاح می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از بهره برداری بزرگترین موزه تاریخ طبیعی کشور در روز 21 اسفندماه سالجاری در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این موزه اسفندماه امسال با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح می شود اظهارداشت: این موزه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و زیربنای 3300 متر متربع در ارومیه احداث شده است.

وی ادامه داد: این موزه دارای چهار طبقه است که برای احداث آن 28 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

عباس نژاد، سالن های تخصصی پستانداران، پرندگان، خزندگان، اکوسیستم های آبی و هفت اقلیم کشور و نیز سالن های جانبی همایش، کتابخانه، نمایشگاه عکس و ... را از بخش های مهم این موزه برشمرد.

وی اضافه کرد: مطالعه، بررسی و حفاظت از تنوع زیستی از اهداف تخصصی احداث موزه بوده و فرصت مناسبی برای بازدیدهای علمی و فعالیت های پژوهشی علاقمندان است.

عباس نژاد تنوع زیستی زیاد در آذربایجان غربی را یکی از ضرورت های ایجاد این مجتمع فرهنگی و آموزشی و تاریخی دانست و افزود: موزه ها تاریخ تجسم فرهنگ، هنر، سیاست، اقتصاد و آداب و رسوم ملت ها هستند که با ثبت لحظه های نادر در خدمت بشریت قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از همه دوستداران محیط زیست و حیات وحش و نیز میهمانان نوروزی دعوت کرد که از این موزه بازدید کنند.

استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن دومین دریاچه بزرگ شور دنیا و حیات وحش و گونه های مختلف زیست محیطی یکی از استانهای منحصر به فرد در زمینه حفاظت زیست کشور است.
 

کد مطلب 2009607

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