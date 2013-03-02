  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

چند آسیب اخلاقی که می تواند کام خانواده ها را در ایام آخر سال تلخ کند

چند آسیب اخلاقی که می تواند کام خانواده ها را در ایام آخر سال تلخ کند

روابط زناشوئی و خانوادگی بدلیل اینکه بر اساس عواطف بنا نهاده شده ظرایف و اصولی دارد که اگر در مواقع پرمشغله ای مانند ایام آخر سال و نوروز بدان توجه نشود می تواند دچار آسیبهای جبران ناپذیر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرامش و ارتباط سالم میان زن و مرد، نیاز اصلی زندگی زناشویی است و بنیاد خانواده بر آن استوار است، بعضی مواقع روابط زناشویی با موانع و مشکلاتی روبرور می شود که آرامش روانی و اخلاقی را از خانواده می گیرد. یکی از مواقعی که می تواند در بین خانواده ها و زن و شوهرها تنش زیاد شود زمان هایی مثل ایام پایان سال است که دغدغه ها و مسائل خاص خود مانند خرید مایحتاج عید، دید و بازدیدها و سفرها را دارد.

علت خیلی از مشکلات درون خانواده ها به برخی خصوصیات اخلاقی بد زن و شوهر بر می گردد که در زمان های خاص بروز و ظهور بیشتری می یابد. که بد نیست به اصلی ترین خصوصیات اختلاف برانگیز بپرذاریم.

- چشم و هم چشمی

یکی از آسیبهای اخلاقی که در ایامی مثل عیدنوروز تشدید می شود چشم و هم چشمی بین خانواده ها است که اولین نتیجه اش ایجاد اختلافات است. در آموزه های دینی بر نفی چشم و هم چشمی تاکید شده است. از دید قرآن، مؤمن آن است که به تجملات و چشم و هم چشمی ها و اسراف ها پشت پا می زند.

- جدال و جر و بحث
دوری از جر و بحث و جدال بر سر مسائل گوناگون و گاه بی اهمیت از اصول حفظ روابط زناشویی است. اینگونه بحثها آثاری ویرانگر بر روابط بر جا می گذارند و موجب دور شدن آدمها از هم و دلخوری می شود. باید دانست که اکثر مواقع جر وبحث ها برای رسیدن به حرف و موضع حق نیست. بلکه برای به کرسی نشاندن حرف یکی از طرفین است. امام علی (ع) می فرمایند که از ستیزه و خصومت بپرهیزید که اینها دلهای برادران را بیمار می کند و نفاق را می رویاند.

- وسواس و سختگیری
یکی دیگر از خصوصیات بد اخلاقی که در مواقع خاص بیشتر بروز می کند سختگیری و وسواس در روابط و امور خانوادگی است. سختگیری و وسواس در روابط خانوادگی مصادیق مختلفی دارد از جمله می توان به بهانه گیری در خرید و دید و بازدیدها اشاره کرد. تجربه ثابت کرده که سختگیری جز ناراحتی و دلسردی نتیجه ای ندارد.

- خودبرتربینی و خودخواهی
خودخواهی و خودبرتربینی عامل اختلاف و موانع در ارتباط همسران با یکدیگر می شود. گاهی مرد به واسطه قدرت و حس سلطه و گاهی زن به واسطه جمال و هنری که دارند بر طرف دیگر فخر می فروشند. ریشه خودخواهی چیزی جز غرور و فریب شیطان نیست که مسیر زندگی را از روند انسانی و الهی خارج می کند.

- غر زدن و بدخلقی
بدلیل مشغله های پایان سال ممکن است هر یک از افراد خانواده دچار خستگی شوند، اما وارد کردن آن به روابط زناشویی مخرب است. انتقال ناراحتی و خستگی مسائل بیرون به خانه مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده است.

- انتظارات و توقعات بیجا و بی پایان
زندگی زناشویی و محفل خانواده، فرصت رشد و تکامل زن و مرد است. فلذا برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی، باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانوادگی دچار اختلال و آسیب می گردد.

- مقایسه و زندگی دیگران را به رخ هم کشیدن
بعضی زن و شوهرها مدام زندگی دیگران را به رخ همسر خود می کشند و با این وسیله همدیگر را تحقیر می کنند. همسران موظفند برای حفظ روابط محبت آمیز، یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های مخرب و غیر سازنده بردارند و به این وسیله، موجبات آزردگی خاطر یا تحقیر طرف مقابل را فراهم نیاورند. مقایسه کردن در هر سطحی که باشد از ضعف شخصیتی حکایت دارد و بیانگر آن است که افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموخته اند.

- قدر همدیگر را ندانستن
خصلت و نهاد آدمی طوری است که وقتی در خوبی، نعمت و شادی است، سپاسگذاری و قدردانی نمی کند و هنگام سختی و گرفتاری، شکیبایی و صبر را از دست می دهد. این صفت اخلاقی مذموم در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن و شوهر آشکار شود. به گونه ای که زحمات و  کارهای طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن ارزشی قائل نشود. این نوع برخورد در طول زمان تنش زیادی در روابط ایجاد می کند و آنها را در مسیر اختلاف و جدایی قرار می دهد.

کد مطلب 2009609

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