چند آسیب اخلاقی که می تواند کام خانواده ها را در ایام آخر سال تلخ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرامش و ارتباط سالم میان زن و مرد، نیاز اصلی زندگی زناشویی است و بنیاد خانواده بر آن استوار است، بعضی مواقع روابط زناشویی با موانع و مشکلاتی روبرور می شود که آرامش روانی و اخلاقی را از خانواده می گیرد. یکی از مواقعی که می تواند در بین خانواده ها و زن و شوهرها تنش زیاد شود زمان هایی مثل ایام پایان سال است که دغدغه ها و مسائل خاص خود مانند خرید مایحتاج عید، دید و بازدیدها و سفرها را دارد.

علت خیلی از مشکلات درون خانواده ها به برخی خصوصیات اخلاقی بد زن و شوهر بر می گردد که در زمان های خاص بروز و ظهور بیشتری می یابد. که بد نیست به اصلی ترین خصوصیات اختلاف برانگیز بپرذاریم.

- چشم و هم چشمی



یکی از آسیبهای اخلاقی که در ایامی مثل عیدنوروز تشدید می شود چشم و هم چشمی بین خانواده ها است که اولین نتیجه اش ایجاد اختلافات است. در آموزه های دینی بر نفی چشم و هم چشمی تاکید شده است. از دید قرآن، مؤمن آن است که به تجملات و چشم و هم چشمی ها و اسراف ها پشت پا می زند.

- جدال و جر و بحث

دوری از جر و بحث و جدال بر سر مسائل گوناگون و گاه بی اهمیت از اصول حفظ روابط زناشویی است. اینگونه بحثها آثاری ویرانگر بر روابط بر جا می گذارند و موجب دور شدن آدمها از هم و دلخوری می شود. باید دانست که اکثر مواقع جر وبحث ها برای رسیدن به حرف و موضع حق نیست. بلکه برای به کرسی نشاندن حرف یکی از طرفین است. امام علی (ع) می فرمایند که از ستیزه و خصومت بپرهیزید که اینها دلهای برادران را بیمار می کند و نفاق را می رویاند.

- وسواس و سختگیری

یکی دیگر از خصوصیات بد اخلاقی که در مواقع خاص بیشتر بروز می کند سختگیری و وسواس در روابط و امور خانوادگی است. سختگیری و وسواس در روابط خانوادگی مصادیق مختلفی دارد از جمله می توان به بهانه گیری در خرید و دید و بازدیدها اشاره کرد. تجربه ثابت کرده که سختگیری جز ناراحتی و دلسردی نتیجه ای ندارد.



- خودبرتربینی و خودخواهی

خودخواهی و خودبرتربینی عامل اختلاف و موانع در ارتباط همسران با یکدیگر می شود. گاهی مرد به واسطه قدرت و حس سلطه و گاهی زن به واسطه جمال و هنری که دارند بر طرف دیگر فخر می فروشند. ریشه خودخواهی چیزی جز غرور و فریب شیطان نیست که مسیر زندگی را از روند انسانی و الهی خارج می کند.

- غر زدن و بدخلقی

بدلیل مشغله های پایان سال ممکن است هر یک از افراد خانواده دچار خستگی شوند، اما وارد کردن آن به روابط زناشویی مخرب است. انتقال ناراحتی و خستگی مسائل بیرون به خانه مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده است.



- انتظارات و توقعات بیجا و بی پایان

زندگی زناشویی و محفل خانواده، فرصت رشد و تکامل زن و مرد است. فلذا برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی، باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانوادگی دچار اختلال و آسیب می گردد.



- مقایسه و زندگی دیگران را به رخ هم کشیدن

بعضی زن و شوهرها مدام زندگی دیگران را به رخ همسر خود می کشند و با این وسیله همدیگر را تحقیر می کنند. همسران موظفند برای حفظ روابط محبت آمیز، یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های مخرب و غیر سازنده بردارند و به این وسیله، موجبات آزردگی خاطر یا تحقیر طرف مقابل را فراهم نیاورند. مقایسه کردن در هر سطحی که باشد از ضعف شخصیتی حکایت دارد و بیانگر آن است که افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموخته اند.



- قدر همدیگر را ندانستن

خصلت و نهاد آدمی طوری است که وقتی در خوبی، نعمت و شادی است، سپاسگذاری و قدردانی نمی کند و هنگام سختی و گرفتاری، شکیبایی و صبر را از دست می دهد. این صفت اخلاقی مذموم در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن و شوهر آشکار شود. به گونه ای که زحمات و کارهای طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن ارزشی قائل نشود. این نوع برخورد در طول زمان تنش زیادی در روابط ایجاد می کند و آنها را در مسیر اختلاف و جدایی قرار می دهد.