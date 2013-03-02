راهيان نور تداوم بخش راه شهیدان و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولي الله عظمتي ظهر شنبه در جلسه هماهنگي راهيان نور شهرستان رشت افزود: این اردوها در تقويت روحيه ايثارگري نسل جوان و حفظ ارزش ‌هاي انقلاب بسيار حائز اهميت هستند.

وی اظهارداشت: مسئولان در اجراي اين طرح به دنبال ايجاد تحول اساسي در نگرش، بينش و رفتار دانش‌ آموزان بوده تا موجب ترويج فرهنگ جهاد، شهادت ‌طلبي و روحيه خودباوري در بين این قشر جامعه شوند.

فرماندار رشت گفت: اگر در زمان دفاع مقدس مردم و مسئولان با کمک هاي نقدي وغير نقدي خود به جبهه ها کمک مي کردند اکنون بايد در جنگ نرم به مبارزه با فرهنگ تحميلي غرب تلاش مضاعف داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه پیوند نسل جوان امروز با حماسه‌ سازان دوران هشت سال دفاع مقدس امر بسیار ضروری است، افزود: اعزام کاروان‌ های راهیان نور به مناطق عملیاتی یکی از راه‌ های برقراری این پیوند است.

عظمتی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با توسل به جنگ نرم قصد دارد افکار جوانان را منحرف کند، آشنایی جوانان با دوران هشت سال جنگ تحمیلی و رشادت‌ های رزمندگان می ‌تواند تمام توطئه‌ های آنان را نقش بر آب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه دانش‌ آموزان با حضور در مناطق جنگی با رشادت‌، ایثارگری و جانفشانی رزمندگان از نزدیک آشنا می‌ شوند، یادآورشد: حضور در کاروان‌ های راهیان ‌نور فرصت بسیار گرانبهایی برای آشنایی با واقعیت‌ های جنگ است که باید از این فرصت نهایت بهره را برد.