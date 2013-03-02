600 زائر بیرجندی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر تناکی ظهر شنبه در جلسه بهره مندی نسل جوان از گنجینه های دفاع مقدس تعداد زائران برای اعزام به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را 600 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد با 18 دستگاه اتوبوس به این مناطق اعزام می شوند.

وی هدف از اعزام به مناطق عملیاتی برای جوانان را آشناشدن نسل جوان با راه و هدف شهدا دانست و گفت: این مهم باعث ناموفق ماندن اهداف دشمنان در انحراف جوانان شده است.

وی به هزنیه های اتوبوس ها در این اردوها اشاره کرد و گفت: با وجود تمام مشکلات همه دستگاه ها برای این کار اقدام کردند و مشکلات مالی نباید باعث از بین رفتن این اقدام مهم فرهنگی شود.

وی هزینه هر اتوبوس را 500 هزار تومان دانست و افزود: طی سه روز هزینه هر اتوبوس دو میلیون تومان برآورد شده که دستگا ها باید نسبت به تامین اتوبوس و یا پرداخت هزینه هایی در این راستا همکاری کنند.

فرمانده سپاه بسیج بیرجند هم در این نشست اعزام متقاضیان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس را اقدام بسیار مهمی دانست و بیان کرد: امسال اگر چه کمبود اعتبار بوده اما استقبال مردم از این برنامه بسیار زیاد بوده است.

سرهنگ موسی جوینده گفت: این اعزام ها جوانان را از ناهنجاری ها و بسیاری از آسیب ها حفظ می کند و باید سعی شود افراد جدید هر ساله به این مناطق اعزام شوند.

وی هزینه اعزام هر نفر را 160 هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به همکاری های انجام شده از هر نفر 70 هزار تومان اخذ می شود.

فرمانده سپاه بسیج بیرجند زمان اولین اعزام را از 24 اسفند ماه در بیرجند اعلام کرد.