کرمان دارای ظرفیت های بالای سرمایه گذاری است/کرمان قطب صنعت و معدن کشور

مصطفی محمدنجار در حاشیه مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت های کرمان را برای سرمایه گذاری بالا توصیف کرد و اظهار داشت: این استان دارای ظرفیت های بالایی در زمینه های مختلف است و از لحاظ معدن قطب صنعت و معدن کشور محسوب می شود.

وی همچنین به محصولات و فرآورده های کشاورزی استان کرمان اشاره کرد و افزود: کرمان دارای محولات کشاورزی همچون پسته و خرماست که زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

محمد نجار در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت دولت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: دولت در همه زمینه ها از سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت می کند.

وزیر کشور همچنین مشکل شرق اصفهان را توضیح داد و گفت. این مشکل بررسی شده و جلساتی نیز با استانداران گذاشته شده است.

