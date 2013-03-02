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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

محمدنجار در گفتگو با مهر:

کرمان دارای ظرفیت های بالای سرمایه گذاری است/کرمان قطب صنعت و معدن کشور

کرمان دارای ظرفیت های بالای سرمایه گذاری است/کرمان قطب صنعت و معدن کشور

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر کشور کرمان را قطب صنعت و معدن کشور عنوان کرد و گفت: این استان دارای ظرفیت های فراوانی برای سرمایه گذاری خارجی است.

مصطفی محمدنجار در حاشیه مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت های کرمان را برای سرمایه گذاری بالا توصیف کرد و اظهار داشت: این استان دارای ظرفیت های بالایی در زمینه های مختلف است و از لحاظ معدن قطب صنعت و معدن کشور محسوب می شود.

وی همچنین به محصولات و فرآورده های کشاورزی استان کرمان اشاره کرد و افزود: کرمان دارای محولات کشاورزی همچون پسته و خرماست که زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

محمد نجار در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت دولت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: دولت در همه زمینه ها از سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت می کند.

وزیر کشور همچنین مشکل شرق اصفهان را توضیح داد و گفت. این مشکل بررسی شده و جلساتی نیز با استانداران گذاشته شده است.
 

کد مطلب 2009620

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