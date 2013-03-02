عکس دارای زبان بین المللی است/ شکل گیری کانونهای تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ اظهار کرد: خداوند در بین همه نعمت های مادی و معنوی که به انسان داده هیچ نعمتی به پای دین نمی رسد و اگر این نعمت نبود انسان از خاک به افلاک نمی رسد.

منتظری گفت: بنابراین باید این نعمت به خوبی برای بشر تبیین شود لذا پیامبران آمدند تا از ضرورت این نعمت سخن به میان آورند که نقطه اوج آن بعثت حضرت محمد (ص) بود، پیامبر اکرم (ص) برای تحقق این امر در نخستین روزهای حضورش در مدینه مسجد النبی را بنا نهاد تا به تبیین معارف دین بپردازد.

وی بیان کرد: دین منهای تربیت معنا و مفهومی نخواهد داشت و انسان موجودی است که اگر تربیت را از آن برداریم خلقتش پوچ و بی معنا می شود و بدون تربیت به غایت نهایی خود دست پیدا نخواهد کرد.

وی ادامه داد: مساجد به کانون آموزش و پرورش تبدیل شده و در گذشته نیز مکتب خانه ها در کنار مساجد شکل گرفت و با پیروزی انقلاب هم مسجد از حاشیه به رأس آمده و فعالیت گسترده ای را آغاز کردند.

منتظری تصریح کرد: مسجد مکانیست که همگان در آن گرد آیند و به تبادل نظر و مشورت بپردازند و شکل گیری کانون های فرهنگی و هنری مساجد پاسخ مناسبی به نیاز نسل جوان بود و از زمانی که این بستر شکل گرفت اثار و برکات ارزشمندی را به یادگار گذاشتند.

وی افزود: شکل گیری کانون های تخصصی این مسئله را به اوج خود رسانده است و امروز شاهد تاسیس یک کانون تخصصی در گرگان و تلاشی در کانون مساجد هستیم که یک رخداد ملی را مدیریت می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: این مسابقه عکاسی بر آن شده تا گونه هایی از عزت و سربلندی سالار شهیدان و حضور و احساسات مردم ایران را در ایام محرم در قالب شکل در مقابل نگاه ما به تصویر بکشد.