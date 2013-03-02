معوقات پزشکان خانواده روستایی تا قبل از پایان سال پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید عبداله عمادی گفت: تفاهمنامه پرداخت معوقات پزشکان خانواده در سطح یک روستایی را با معاون بهداشت وزارت بهداشت امضا شد.

وی افزود: تا به حال 80 درصد مبالغ حقوق و مزایای این پزشکان پرداخت شده و 20 درصد مابقی را نیز طبق این تفاهمنامه تا پایان سال پرداخت می کنیم.

عمادی در خصوص پزشکان سطح یک شهری نیز اظهار داشت: حقوق پزشکان سطح یک شهری هم به روز پرداخت شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وی در پایان تصریح کرد: تا قبل از سال، معوقات پزشکان خانواده روستایی پرداخت می شود، چون منتظر امضای تفاهمنامه بودیم که امضا شد.