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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

معوقات پزشکان خانواده روستایی تا قبل از پایان سال پرداخت می شود

معوقات پزشکان خانواده روستایی تا قبل از پایان سال پرداخت می شود

سرپرست سازمان بیمه سلامت، از پرداخت معوقات پزشکان خانواده روستایی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید عبداله عمادی گفت: تفاهمنامه پرداخت معوقات پزشکان خانواده در سطح یک روستایی را با معاون بهداشت وزارت بهداشت امضا شد.

وی افزود: تا به حال 80 درصد مبالغ حقوق و مزایای این پزشکان پرداخت شده و 20 درصد مابقی را نیز طبق این تفاهمنامه تا پایان سال پرداخت می کنیم.

عمادی در خصوص پزشکان سطح یک شهری نیز اظهار داشت: حقوق پزشکان سطح یک شهری هم به روز پرداخت شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وی در پایان تصریح کرد: تا قبل از سال، معوقات پزشکان خانواده روستایی پرداخت می شود، چون منتظر امضای تفاهمنامه بودیم که امضا شد.

کد مطلب 2009632

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