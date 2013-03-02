به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد و طرح های جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

علیشیری در حاشیه این جلسه اظهار داشت: در این جلسه 7 طرح جدید سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش معادل 20 میلیون دلار به همراه موارد مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: از جمله طرح های مصوب در این هیات، سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید پروفیل UPVC، درب و پنجره پروفیل UPVC، طرح تولید دیوارهای پیش ساخته گچی، طرح تولید چاپ فلسکو برای بسته‌بندی و چاپ افست انتشارات، طرح بازیافت ضایعات و خرده های فلزی (شمش روی)، طرح تولید انواع الیاف مصنوعی، طرح تولید سنگ ساختمانی تزئینی و طرح تولید فرش ماشینی است.

همچنین در این جلسه مصوبات دیگری در خصوص تمدید و اصلاح مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ، معاون بانک مرکزی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون هستند و حسب مورد از دستگاه های ذیربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرح های بخشی دعوت به عمل می‌آید.