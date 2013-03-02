آغاز توزیع نهال رایگان در ادارات منابع طبیعی مازندران

محمد رضا عزیز کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دین اسلام ارزش و اهمیت ویژه‌ای برای حفظ و احیای منابع طبیعی قائل بوده و در احادیث و روایات زیادی به ارزش والای درختکاری و نکوهش تخریب محیط زیست و آسیب‌رسانی به طبیعت تاکید شده است.

وی افزود: با توجه به این دید و نگرش و نگاه بالا به منابع طبیعی که در هیچ آیین و مکتبی وجود ندارد، انتظار می‌رود همه در حفاظت، حراست و صیانت از منابع طبیعی کشورمان کوشا بوده و منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان را به پاک‌ترین محیط زیست تبدیل کنیم.

معاون حفاظت واموراراضی منابع طبیعی مازندران ادامه داد: گسترش و توسعه محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند عزم، بسیج و اراده همگانی است و مشارکت عمومی می‌تواند در توسعه محیط زیست و منابع طبیعی کشور تاثیری بسیار مطلوب داشته باشد.

عزیزکمالی اضافه کرد: کاشت نهال‌های درخت در شهرها و روستاها می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت فضای سبزاستان داشته باشد و از شهروندان شهرها و اهالی روستاهای استان انتظار داریم در کنار نهادهای مربوطه در امر توسعه و گسترش محیط زیست و فضای سبز شهرستان کوشا باشند.

وی بیان داشت: مهمترین برنامه هفته منابع طبیعی در مازندران سفر مطبوعاتی خبرنگاران رسانه ها از حوزه طرح های جنگلداری فریم ، مراسم های نهالکاری، برگزاری جلسه ستاد حفظ بیت المال استان با محوریت منابع طبیعی، دیدار اعضای ستاد هفته منابع طبیعی با نماینده ولی فقیه در استان، افتتاح نمایشگاه نقاشی در حوزه هنری، نواختن زنگ طبیعت در مدارس استان است.

وی افزود: توزیع نهال رایگان میان مردم از سوی ادارات منابع طبیعی شهرستانها، گردهمایی علمی وپرسش وپاسخ در خصوص مدیریت پایدار در منابع طبیعی، برگزاری گردهمایی دهیاران ، شوراهای اسلامی، بسیج، همیاران وپیشکسوتان، برگزاری مراسم نهالکاری توسط سپاه کربلا و بسیج سازندگی استان، برگزاری گردهمایی مدیریت جامعه حوزه آبخیزداری دردانشگاه تربیت مدرس نور، گردهمائی نیروهای انتظامی، قضات و یگان حفاظت اداره کل پیرامون حفاظت و صیانت از منابع طبیعی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته منابع طبیعی در مازندران است.

معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری ، با اشاره به اینکه باید توجه داشت که هفته منابع طبیعی فقط روز درختكاری نیست، ادامه داد: تنها یك روز یا هفته برای درختكاری و اهمیت آن نیست و از یاد نبریم كه طبیعت را برای همیشه می‌خواهیم ومنابع طبیعی تنها متعلق به نسل امروز نیست و برای حفظ منابع طبیعی باید فرهنگ‌سازی شود.