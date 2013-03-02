لرستان در قایقرانی حرفهای زیادی دارد/ برای حضور در لیگ نیازمند اسپانسر هستیم

سياوش سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال‌هاست كه ورزش قايقراني استان را دنبال مي‌كنم و در اين مدت تمامي مشكلات، نقاط ضعف و قوت آن را بررسي كرده ام.

وي با بیان اینکه به نظر من لرستان پتانسيل دارد كه در رشته قایقرانی حرف اول را در کشور بزند، افزود: جدا از بحث آب‌هاي خروشان كه امكانات سخت‌افزاري آن را در استان نداريم اما در آب‌هاي آرام مي‌توانيم حرف اول را بزنيم موضوعی كه جوانان ما قبلا آن را اثبات كرده‌اند.

وی با بیان اینکه يكي از مشكلات عمده‌ ما در استان كمبود محل تمرين است، افزود: در خرم‌آباد درياچه‌ي كيو را داريم و خوشبختانه با جلساتي كه با شهردار برگزار كرده ايم قول مساعد ايشان را گرفتيم تا قايقرانان ما بتوانند به راحتي از آب درياچه براي تمرينات استفاده كنند.

سرپرست جديد هيئت قايقراني استان لرستان تصریح كرد: اگر اين موضوع محقق شود تا 50 درصد مشكلات ما رفع خواهد شد.

سپهوند در خصوص برنامه‌هاي آینده اين هيأت نیز گفت: ما اواخر سال مسابقات انتخابي تيم ملي و مهم‌تر از آن شركت در ليگ كشوري را كه اوايل سال آينده آغاز خواهد شد پيش رو داريم.

سپهوند عنوان كرد: براي شركت در اين رقابت‌ها هر هيئت موظف است اسپانسر خود را معرفي كند و در اين راستا ما با چند شركت خصوصي در استان صحبت كرديم كه خوشبختانه نتايج مثبتي را داشته است و بسيار خوشبين هستم كه بتوانيم با اسپانسر مناسب در اين رقابت‌ها شركت كنيم.

وي همچنين گفت: ما علاوه بر درياچه كيو، سد ايوشان، مروك و هاله را داريم كه با هماهنگي‌هاي صورت گرفته در زمان مناسب مي‌توانيم براي تمرين از آن‌ها استفاده كنيم.

سپهوند در مورد گسترش قايقراني در كل استان نیز گفت: با سه سدی که در لرستان وجود دارد ما اين امكان را داريم كه از شهرستان‌هاي مختلف استان قايقران داشته باشيم و اين روند را در برنامه ‌هيئت قرار داده‌ايم.

وي همچنين گفت: علاوه بر اين ما مي‌توانيم ليگ استاني را تشكيل دهيم و استعدادهاي بيش‌تري را به قايقراني استان معرفي كنيم.

سپهوند با تاکید بر ضرورت حمایت از این رشته عنوان كرد: به عنوان مثال هیئت قایقرانی اصفهان در سال حدود150ميليون تومان اعتبار براي اين رشته از محل اسپانسر جذب كرده‌ است در حالیكه ما براي حضور در ليگ كشوري به حدود20 ميليون تومان اعتبار نياز داريم و اگر این میزان اعتبار داشته باشيم مي‌توانيم به قهرماني كشور فكر كنيم.

وی با اشاره به پتانسیلهای لرستان در قایقرانی عنوان کرد: لرستان همواره جزء سه تيم برتر كشور بوده و بيش از پنج بازيكن ملي‌پوش دررده‌هاي مختلف دارد.

سپهوند در ادامه به حمايت از بانوان قايقران لرستاني اشاره كرد و گفت: با شناختي كه از مسئول كميته‌ بانوان استان دارم ما در رده‌ بانوان نيز مي‌توانيم حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشته باشيم.

وی گفت: ما براي رشته‌هاي كاناپولو، كاياك و رويينگ برنامه‌هاي زيادي داريم و در اين‌راه از تمامي كارشناسان و پيشكسوتان اين رشته در استان انتظار كمك داريم.