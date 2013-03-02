دستگیری 2500 قاچاقچی مواد مخدر در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی در راستای مقابله و مبارزه با توزیع مواد مخدر در استان بوشهر صورت گرفته است و باندهای متعدد توزیع و پخش مواد مخدر را در نقاط مختلف استان بوشهر منهدم کردهایم.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری دو باند بزرگ مواد مخدر طی دو شبانهروز اخیر در استان بوشهر، بیان داشت: در این عملیاتها هفت قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند و یک کلیوگرم هروئین، 159 کیلوگرم حشیش و 76 کیلوگرم تریاک و همچنین چهار دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: یکی از باندهای مواد مخدر با اقدام هوشمندانه و برنامهریزی شده نیروهای انتظامی در محور پل کلل دشتستان دستگیر شدند که در این درگیری که در دهم اسفندماه روی داد، سه نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در این عملیات، ادامه داد: در این عملیات بیش از 235 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و دو دستگاه خودرو نیز مربوط به قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
سردار عباسزاده با اشاره به کشف و انهدام یک باند دیگر توزیع و پخش مواد مخدر، گفت: یک کیلوگرم هروئین از یک باند چهارنفره توزیع و پخش مواد مخدر در ضشهر بوشهر کشف شد.
وی با اشاره به متلاشی شدن 68 باند توزیع و پخش مواد مخدر در استان بوشهر در سال جاری، اظهار داشت: در عملیاتهای انجام شده از سوی نیروی انتظامی طی سال جاری، دو هزار و 565 قاچاقچی مواد مخدر در استان بوشهر دستگیر شدهاند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین به دستگیری یک باند چهار نفره سرقت سیم و کابل در شهرستان دشتستان اشاره کرد و افزود: این باند به 15 فقره سرقت اعتراف کردند و دو هزار و 500 کیلوگرم انواع سیم و کابل نیز کشف شد.
وی با اشاره به چهارشنبه اخر سال، خواستار تلاش خانوادهها برای کنترل فرزندان و بهویژه جوانان و نوجوانان شد و بیان داشت: از برگزاری برنامههای چهارشنبهسوری توسط خانوادهها حمایت می کنیم و برای برگزاری منظم آنها مدیریت خواهیم کرد.
سردار عباس زاده همچنین از برخورد جدی با بینظمی در چهارشنبه آخر سال خبر داد و افزود: نیروی انتظامی برای برخورد و مقابله با افراد سودجو و مخل امنیت در این روز آماده است و اجازه نمیدهد برخی افراد از این ایام سوء استفاده کنند.
وی به اقدامات صورت گرفته برای جمعآوری مواد آتشزا و ترقه در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: برنامههای خود را از دوماه پیش آغاز کردهایم و تاکنون بیش از هفت میلیون مواد محترقه کمخطر و بیش از هفتهزار مواد محترقه پر خطر را کشف کردهایم.
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