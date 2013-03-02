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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

تامین و تحویل برنج وارداتی به کارگران، کارمندان و مراکز خیریه

تامین و تحویل برنج وارداتی به کارگران، کارمندان و مراکز خیریه

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: این سازمان آمادگی دارد برنج وارداتی را به سازمانها، کارگران، کارمندان و مراکز خیریه به نرخ مصوب تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارش داد: کلیه ادارات، نهادها و تعاونیهای مصرف متقاضی می توانند با معرفی نماینده و ارائه معرفی نامه رسمی، در ساعات اداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران واقع در خیابان ولیعصر، نبش خیابان زرتشت غربی، طبقه پنجم، اداره تنظیم بازار کالا و خدمات مراجعه کنند. در ضمن شماره تلفن 83212531 آماده پاسخگویی به سئوالات می باشد.

کد مطلب 2009651

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