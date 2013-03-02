بارش باران در کرمانشاه 25 درصد افزایش داشته است/ کشت بهاره بازهم طلب باران می کند

اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کشت های بهاره و موفقیت این کشت ها احتیاج به بارش باران بیشتر داریم و کشت بهاره باز هم طلب باران می کند.

وی افزود: انشاالله امسال با بارندگی مناسب و خاک های حاصلخیز، تولید گندم را به میزان 950 هزار تن، تولید جو را به میزان 410 هزار تن خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کشت های بهاره استان کرمانشاه متعلق به کشت 38 هزار هکتار ذرت، 9 هزار هکتار چغندر قند، 700 هزار هکتار ذرت بذری، 10 هزار هکتار سبزی و صیفی جات شامل( سیب زمینی، گوجه و پیاز) است.

پرویزی فر افزود: همچنین کشت شش هزار هکتار آفتابگردان، سه هزار هکتار سویا، لوبیا و حبوبات آبی را جزء کشت های بهاره قرار داده ایم.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص آغاز کشت های بهاره گفت: کشت بهاره تقریبا تا 10 روز آینده با کشت ذرت آغاز می شود و بعد از ان کشت چغندر و مابقی کشت ها به مرحله اجرا در خواهیم آورد.

وی در پایان گفت: بیشترین کشت متعلق به شهرستان کرمانشاه، روانسر و سرپل ذهاب است و مابقی شهرستان ها نیز به یک مقدار کشت بهاره خواهند داشت.