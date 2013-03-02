هدف از برپایی نمایشگاه بهاره در پاکدشت تنظیم بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت به همراه برخی از مسئولان شهرستان ظهر شنبه با حضور در نمایشگاه بهاره پاکدشت به صورت سرزده از این نمایشگاه بازدید کردند.

قربانعلی مقبلی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه ها تنظیم بازار است و نمایشگاه‌ های بهاره با انگیزه حمایت از تولیدات داخلی، حذف واسطه‌ ها و تنظیم بازار در روزهای پایانی سال برگزار می‌ شود.

نمایشگاه بهاره با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان بومی صورت گرفته است

وی افزود: نمایشگاه بهاره امسال با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان بومی صورت گرفته است و انتظار می رود نتایج مطلوبی را هم برای فروشندگان و هم برای خریداران در پی داشته باشد.

فرماندار پاکدشت با اشاره به اینکه کالاهای نمایشگاه بهاره با تخفیف و کیفیت بالا عرضه می شود، اضافه کرد: هیچ مشکلی از لحاظ تأمین کالا و مایحتاج اساسی برای شهروندان وجود ندارد و به اندازه کافی کالا در انبارها ذخیره شده است و درصورت نیاز از محل ذخیره وارد بازار می شود.

وی تصریح کرد: رضایت مردم از این نمایشگاه ها مستلزم نظارت ویژه اداره صنعت، ‌معدن و تجارت با همكاری اتحادیه هاست که با هماهنگیهای به عمل آمده بازرسان سازمان تعزیرات در محل نمایشگاه حضور فعال دارند.

مقبلی اضافه کرد: افزایش كانالهای توزیع كالا در زمان اوج تقاضا موجب رضایت مندی شهروندان شده و سبب می شود حقوق مصرف كننده تضییع نشود.