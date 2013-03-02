به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مدنی افزود: با توجه به اینکه هر ساله به جهت برنامه کالیبراسیون دستگاهها و تعمیرات خطوط تولید ، از دهه آخراسفند تولید خودرو متوقف می گردید امسال با توجه به نیاز بازار تا پایان روز 28 اسفند خطوط تولید سایپا به تولید خودرو می پردازند.

وی گفت: سعی می کنیم ابتدا خودروهای نقاط دور دست را با اولویت ارسال کنیم تا در روزهای پایانی سال نیز خودرو به مشتریان تحویل شود.

مدنی به انجام بیمه و شماره گذاری در فرایند فروش خودرو اشاره کرد و گفت: از آنجا که در این دو مقوله صرفا" خودرو ساز به عنوان رابط به جهت راحتی بیشتر مشتری عمل می کند، امیدواریم با همکاری بیشتر این دو نهاد بتوانیم تعداد بیشتری خودرو به دست مشتریان برسانیم.



وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای تولید خودرو در تغییرات اقتصادی امسال، افزود: هدایت موثر وزارت صنعت ، معدن و تجارت و توجه خاص وزیر صنعت ، معدن و تجارت به امر تولید ملی سبب شد با تمام مشکلاتی که از سوی نظام بانکی و بورس کالا که تحت نظر سازمان بورس برای این صنعت به وجود آمده کاهش تولید خودرو متوقف و افزایش آن شکل بگیرد.



مدنی در پایان تصریح کرد: دغدغه ما خودرو سازان حفظ اشتغال در این صنعت استراتژیک است و می دانیم که رضایت مشتری از قیمت خودرو و خدمات ضامن بقای این صنعت است، لذا در شرایط به وجود آمده با همه مشکلاتی که تحریمهای بین المللی برای بخش صنعت خصوصا" خودرو سازی ایجاد کرده، تلاش می کنیم بهترین و بیشترین تولید را داشته باشیم ولی انتظار داریم سیستم بانکی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همکاری لازم همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع تولید ملی باشند.