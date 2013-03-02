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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

308 کیلومتر از شبکه های آبرسانی لرستان اصلاح شد

308 کیلومتر از شبکه های آبرسانی لرستان اصلاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از اصلاح 308 کیلومتر از از شبکه های آبرسانی این استان خبر داد.

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دولتهای نهم و دهم بیش از 308 کیلومتر از شبکه های آبرسانی استان لرستان اصلاح شده است.

وی همچنین از توسعه و بازسازی بیش از 262 کیلومتر از شبکه های آبرسانی لرستان در مدت زمان یاد شده خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از افزایش میزان ذخیره سازی مخازن آب این استان خبر داد و گفت: طی مدت زمان یاد شده بیش از 68 هزار و 215 مترمکعب به میزان ذخیره سازی مخازن آب این استان اضافه شده است.

اکبریان همچنین به تعداد طرحهای آبرسانی انجام شده طی دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و گفت: طی این دو دولت بیش از 23 طرح آبرسانی انجام شده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که تا پیش از این تعداد طرحهای آبرسانی اجرا شده تنها 10 طرح بوده است.

کد مطلب 2009661

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