حضورعکاسان چهارمحال و بختياري در نخستين جشنواره بين المللي عکس خيام

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس حوزه هنري استان چهارمحال و بختیاری گفت: احمدرضا باقري با يك فرم عكس، سيد اسماعيل موسوي با دو فرم عكس و امين پاسي شيرازي با دو فرم عكس در بخش چشم انداز جشنواره بين المللي عکس خيام پذيرفته شده اند.

حجت الله شيرواني افزود: دو فرم عکس ديگر هم از خش آزاد بهنام باباييان و سيد اسماعيل موسوي در بخش آزاد اين جشنواره حضور دارند.‏

وي تصريح کرد: جشنواره بين المللي عکس خيام با هدف ارتقاي سطح عکاسي و گفت و گوي بصري ميان عکاسان جهان و به منظور بزرگداشت حکيم عمر خيام دانشمند، فيلسوف و شاعر بزرگ ايراني برگزار مي‌شود‎.‎

شيرواني يادآور شد: جشنواره خيام در دو بخش آزاد و چشم انداز برگزار و عکس هاي اين جشنواره اسفند امسال در نيشابور به نمايش گذاشته مي شود.

حضور 130 مداح شهرکردي در دومين آزمون تعيين سطح مداحان

مسئول کانون مداحان چهارمحال و بختياري از حضور 130 مداح شهرکردي در دومين آزمون تعيين سطح و صدور کارت شناسايي مداحان اين استان خبر داد.

احميدرضا توسلي گفت: دومين آزمون تخصصي تعيين سطح و صدور کارت شناسي مداحان، به منظور سازماندهي، تقويت و اصلاح امور مداحان، برنامه‌ريزي براي ارتقاء کيفيت مداحي و نظارت صحيح بر عملکرد ذاکران اهل بيت(ع) با حضور 130 نفر در شهرکرد برگزار شد.

وي افزود: 60 نفر از اين تعداد مداح شرکت کننده در آزمون تعيين سطح در شهرکرد را آقايان و بقيه را خواهران مداح تشکيل دادند.

توسلي، تاريخ اسلام، مقتل شناسي، احکام و زندگي نامه ائمه معصومين (ع) را از مواد آزمون کتبي برشمرد و تصريح کرد: کميته تشخيص صلاحيت تخصصي مداحان در مرحله دوم اين آزمون توانايي شرکت کنندگان را در زمينه اجراي مديحه سرايي، آوا و نغمه شناسي، آشنايي با شعر و نغمات آييني و قرائت قرآن و ادعيه بررسي مي کند.

وي يادآور شد: کارت هاي شناسايي پذيرفته شدگان در اين آزمون بر اساس توانايي و شرايط پيش بيني شده با عناوين ستايشگر، ذاکر و مداح صادر و در اختيار ذاکران اهل بيت قرار مي گيرد.

خودسازي و خودشناسي يكي از مهمترين عوامل رسيدن به كمال و سعادت انسان است

رئيس تبليغات اسلامي كوهرنگ گفت: يكي از مهمترين عوامل رسيدن به كمال و سعادت انسان، خودسازي و خودشناسي است.

حجت الاسلام علي نصيري در نشست معارف مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان كوهرنگ مطالبي در خصوص سعادت دنيوي و اخروي انسان بيان كرد و گفت: انسان در زمينه خودشناسي ابتدا بايد خود را بشناسد تا به شناخت خداوند برسد.

وي در ادامه با اشاره به بعضي عوامل که مانع خودشناسي مي شود، افزود: در بيماري هاي اخلاقي غالباً خودخواهي و حب ذات مانع از شناخت صفات رذيله و پذيرفتن عيوب اخلاقي خويش و اعتراف به آن است.

برگزاري پنج دوره ي قرآن آموزي در شهرستان کيار مؤسسه ي قرآني امام علي (ع) شلمزار تا پايان امسال 5 دوره ي قران آموزي را برگزار مي کند. کارشناس امور قرآني تبليغات اسلامي شهرستان کيار گفت: دوره هاي آموزشي حفظ، تفسير، تجويد، روخواني و روانخواني قرآن کريم با همکاري مؤسسه قرآن و نهج البلاغه امام علي (ع) شلمزار در حال برگزاري است. رضا کريمي با اشاره به اينکه دوره ي آموزشي حفظ قرآن براي تمامي سنين بالاتر از چهار سال برگزر مي شود، افزود: افراد کم سواد و بي سواد هم مي توانند از خدمات آموزشي مؤسسه قرآن و نهج البلاغه امام علي (ع) شلمزار بهره مند شوند. وي افزود: مؤسسه قرآني امام علي(ع) فعاليت خود را از ابتداي سال 90 زير نظر تبليغات اسلامي شهرستان کيار آغاز کرده است. رشد فکري انسان و تلاش براي رسيدن به مقام بالاتر معنوي با آغاز سن تکليف چند برابر می شود

رئيس تبليغات اسلامي فارسان گفت: رشد فکري انسان و تلاش وي براي رسيدن به مقام بالاتر معنوي با آغاز سن تکليف و پذيرش مسئوليت ديني چندين برابر مي شود.

حجت الاسلام سيد مهدي يعقوبي با اشاره به اينکه انسان در هر سني به انجام اموري مشغول است، افزود: با فرارسيدن سن تکليف، افراد براي انجام واجبات ديني آماده شده و تلاش خود را در راه کسب معرفت و بندگي آغاز مي کند.