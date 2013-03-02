قائم شهر میزبان مسابقات کشوری فوتسال کارکنان دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبيح الله غلامي ظهر شنبه در نشست هماهنگي برگزاري اين مسابقات اظهار داشت: اين مسابقات از پانزدهم تا بيست و يكم اسفند در سالن چند منظوره ورزشي شهداء دانشكده كشاورزي واحد قائم شهر برگزار مي شود.

وی افزود: این واحد، ضمن توجه به ورزش دانشجویان نسبت به توسعه و تعمیم ورزش کارکنان و اساتيد توجه داشته و مسابقات مختلفی از جمله شطرنج، تنیس روی میز، فوتسال، واليبال در سطح ادارات شهرستان و استان برگزار کرده است.

غلامي، پیشرفت های تربیت بدنی در بخش کارکنان و دانشجویان را مرهون حمایت و تشویق های وي دانست و اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم در راستای بیانات مقام معظم رهبری، در خصوص اهمیت دادن به بحث اخلاقیات،كه جزو یکی از هدفگذاری های کارگروه تربیت بدنی بوده اخلاق ورزشي را در این رقابت ها در نظر بگيريم.

وي افزود: در اين دوره از رقابتها، 18 تيم از 18 منطقه دانشگاه آزاداسلامي و یک تيم از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي شركت مي كنند.